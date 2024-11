Smog in India: a Delhi 14° giorno di livelli pericolosi di inquinamento

MeteoWeb

Per il 14° giorno consecutivo, l’inquinamento a Delhi rimane a livelli altissimi, con l’indice di qualità dell’aria (AQI) classificato come “gravemente pericoloso per la salute“. Secondo le rilevazioni del Central Pollution Control Board, alle 9 di questa mattina il livello medio di inquinamento da PM2,5 nella capitale raggiungeva i 349 microgrammi per metro cubo, un valore 25-30 volte superiore al limite di sicurezza indicato dall’OMS. Tra le misure annunciate dall’amministrazione per contrastare l’inquinamento, oltre al divieto permanente di utilizzare fuochi d’artificio, è previsto il raddoppio del costo dei parcheggi, con l’obiettivo di scoraggiare l’uso di veicoli privati.

