Smog Lombardia, da domani niente misure in tutta la regione

In base ai dati pubblicati dall’Arpa Lombardia e in considerazione delle previsioni meteo dei prossimi giorni, da domani anche in provincia di Pavia saranno disattivate le misure temporanee anti-smog di primo livello. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. La provincia di Pavia era l’unica della regione in cui oggi erano rimaste in vigore le misure.

