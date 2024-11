Smog Piemonte, raggiunti 36 giorni di superamento del limite PM10 a Torino

MeteoWeb

Ieri, domenica 17 novembre, la stazione di fondo di Torino – Lingotto ha raggiunto i 36 giorni di superamento del limite di 50 microgrammi/m³ di PM10 da inizio anno, contro i 35 ammessi come massimo nell’anno civile dalla legislazione di qualità dell’aria. Lo comunica Arpa Piemonte. Lo scorso anno a Torino – Lingotto, il limite di 35 giorni di superamento non è stato superato: infatti il 35° e ultimo superamento è stato raggiunto il 29 dicembre 2023. Nel 2022 invece il 36° giorno di superamento si è avuto già il 19 febbraio, mentre nel 2021 il 17 dicembre e, nel 2020, il 18 febbraio.

Occorre ricordare che nel 2023 e nel 2021 sono stati misurati bassi livelli di concentrazione di particolato (in particolare nel 2023, che è l’anno con i valori più bassi della serie storica di misura sul Piemonte), mentre il 2022 ed il 2020 sono stati anni particolarmente sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. Il 2024 sembra essere, almeno per quanto riguarda i primi tre trimestri dell’anno, in linea con il 2023 ed il 2021.

Le altre stazioni presenti nella città di Torino non hanno superato il limite normativo: a Torino – Rebaudengo, stazione di traffico tra le più critiche del Piemonte – siamo a 33 superamenti mentre nella stazione di fondo di Torino – Rubino a 27 (ma con 83 % di dati validi da inizio anno). Nell’area urbana torinese invece si registrano 44 superamenti nella stazione di traffico di Settimo T.se – Vivaldi (il valore più alto di tutto il Piemonte).

La situazione negli altri capoluoghi di provincia

Fra gli altri capoluoghi di provincia, il numero maggiore di superamenti da inizio anno si osserva nella stazione di Asti – D’Acquisto (29 superamenti), con numeri inferiori a Novara – Arpa (22 superamenti), Alessandria – Volta (20 superamenti) e Vercelli – Gastaldi (18 superamenti).

Le stazioni con il maggior numero di superamenti da inizio anno fuori dall’area metropolitana di Torino risultano essere Vinovo-Volontari con 38 superamenti (il valore regionale più alto per una stazione di fondo) e Chieri – Bersezio (28 superamenti).

Il livello di allerta

Il livello del semaforo antismog è attivo al livello arancio sulla zona dell’Agglomerato torinese (IT0118) e sulla zona di Pianura (IT0119) da sabato 16 novembre e tale rimarrà almeno fino alla prossima emissione di mercoledì 20 novembre prossimo.

