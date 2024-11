Smog: prosegue l’allerta da bollino rosso in Emilia-Romagna

MeteoWeb

La qualità dell’aria in Emilia-Romagna non migliora e per tale motivo prosegue l’allerta da bollino rosso per lo smog in tutta la regione fino a venerdì 8 novembre. È quanto emerge dal bollettino dell’Agenzia regionale per la Protezione ambientale. Tra le misure emergenziali è previsto anche lo stop ai veicoli diesel Euro 5, dalle 08:30 alle 18:30, nei Comuni con più di 30mila abitanti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.