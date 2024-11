Smog Torino, da domani in vigore “livello zero”

MeteoWeb

“Da domani e fino a venerdì 22 novembre 2024 compreso (prossimo giorno di controllo) a Torino entrerà in vigore il livello 0 (bianco) con le sole misure strutturali di limitazione del traffico previste del semaforo antismog“: è quanto si legge in una nota del Comune. “Si ricorda che eventuali variazioni del semaforo antismog, con le relative misure di limitazione del traffico, vengono comunicate il lunedì, mercoledì e venerdì, giorni di controllo sui dati previsionali di PM10, ed entrano in vigore il giorno successivo. L’elenco completo delle misure, delle esenzioni e dei percorsi stradali esclusi dai blocchi sono disponibili alla pagina http://www.comune.torino.it/emergenzaambientale/ “.

