Arpav ha comunicato che a partire da domani, martedì 19 novembre, scatterà il livello di allerta 1 (“arancio”) per la concentrazione di PM10 in atmosfera sul territorio del Comune di Venezia, che si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il PM10 (50 microgrammi per metro cubo).

