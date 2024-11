Soccorso tra le macerie, conclusa esercitazione a Codogno

MeteoWeb

L’esercitazione conclusa oggi a Codogno ha coinvolto 120 operatori di Areu e vigili del fuoco lombardi delle squadre Usar (Urban Search And Rescue), specializzate nel soccorso tra le macerie. Per 4 giorni, medici, infermieri e tecnici provenienti da Milano, Bergamo, Brescia, Pavia e Como si sono addestrati in scenari simulati di crollo, utilizzando anche unità cinofile per affinare tecniche di ricerca e soccorso. Il team Usar di Areu Lombardia, unico in Italia certificato a livello internazionale da Insarag, è un’eccellenza nel soccorso tecnico-sanitario in contesti complessi.

Fondato nel 2016 grazie a un accordo con i vigili del fuoco, il team si allena regolarmente per un minimo di 36 ore annuali, con esercitazioni congiunte ogni tre mesi. La collaborazione tra Areu e vigili del fuoco garantisce protocolli e procedure efficienti per salvare vite umane. Negli ultimi anni, il team ha operato in emergenze come il terremoto di Amatrice, la valanga di Rigopiano e il crollo del Ponte Morandi, dimostrando professionalità e capacità di adattamento. Questi interventi, sia in Italia che all’estero, confermano l’importanza di una preparazione continua per affrontare situazioni critiche con tempestività ed efficacia.

