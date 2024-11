Sostanze chimiche nella rete fognaria: controlli a Carini

MeteoWeb

È stato finalmente risolto il mistero del cattivo odore di carburante che da qualche giorno stava preoccupando i residenti di Carini, comune in provincia di Palermo. Dopo un’intensa attività di ricerca, che ha visto coinvolti i vigili del fuoco, i tecnici dell’Arpa e quelli del Comune, è emerso che la causa del problema era un rifornimento eccessivo di gasolio effettuato per la caldaia di una scuola della zona. Secondo quanto spiegato dagli esperti, “è stato versato più carburante di quanto ne poteva contenere la cisterna“. L’eccesso di gasolio, infatti, è finito nel terreno circostante e successivamente nella rete fognaria. Questo ha provocato il forte odore che ha allarmato i cittadini, i quali non hanno esitato a lanciare l’allarme, facendo intervenire prontamente le autorità competenti.

