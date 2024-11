Le sostanze psichedeliche aumentano rischio di schizofrenia

MeteoWeb

Uno studio condotto dall’Università di Ottawa e dal Bruyère Health Research Institute ha rivelato un preoccupante legame tra l’uso di allucinogeni e un rischio elevato di sviluppare schizofrenia. Pubblicato sul Journal of American Medical Association Psychiatry, lo studio ha seguito oltre 9,2 milioni di persone in Ontario, Canada, dal 2008 al 2021. I risultati mostrano che le persone che si sono recate al pronto soccorso a causa dell’uso di sostanze psichedeliche come psilocibina, LSD, MDMA e DMT avevano un rischio 21 volte maggiore di sviluppare schizofrenia rispetto alla popolazione generale. Anche considerando l’abuso di altre sostanze e disturbi mentali preesistenti, il rischio era comunque 3,5 volte più elevato. Nel corso dello studio, i ricoveri per uso di allucinogeni sono aumentati dell’86% tra il 2013 e il 2021.

Dopo un episodio di emergenza, circa il 4% dei pazienti è stato diagnosticato con schizofrenia entro tre anni, rispetto allo 0,15% della popolazione generale. L’uso di allucinogeni ha mostrato un rischio maggiore di schizofrenia rispetto all’alcol e alla cannabis. Tuttavia, i ricercatori sottolineano che non è stato stabilito un nesso causale, suggerendo la necessità di ulteriori studi. L’indagine avverte sui rischi dell’uso ricreativo di allucinogeni, soprattutto al di fuori di contesti controllati.

