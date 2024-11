Sostenibilità mineraria: strategie per proteggere i fiumi delle Filippine

MeteoWeb

Un progetto di ricerca internazionale ha presentato nuove raccomandazioni che potrebbero ridurre l’impatto ambientale delle attività estrattive sui fiumi delle Filippine, orientando l’industria mineraria verso una maggiore sostenibilità. Le raccomandazioni sono emerse dal progetto PAMANA (Philippine Mining at the National to Catchment Scale: From Legacy Impacts to Sustainable Futures), avviato nel 2020 da esperti dell’Università di Glasgow (Regno Unito) e dell’Università delle Filippine Los Baños.

Il progetto si è concentrato sulla realizzazione della prima ricerca a livello nazionale sulla salute dei fiumi nelle Filippine, un’indagine che ha coinvolto esperti per un periodo di 3 anni. I risultati, presentati questa settimana, delineano un approccio robusto per la gestione delle attività minerarie e la protezione dei fiumi filippini, prendendo in considerazione il contesto locale caratterizzato da forti fenomeni meteorologici come tifoni e inondazioni, che aggravano la qualità delle acque a causa del deflusso di terre agricole e altre fonti naturali, come le sorgenti termali.

Le Filippine sono diventate un importante polo minerario globale grazie alla crescente domanda di minerali necessari per le tecnologie delle energie rinnovabili. Tuttavia, le attività minerarie, che spesso si svolgono in zone vulnerabili agli eventi climatici estremi, comportano significativi rischi per l’ambiente, in particolare per la contaminazione dei fiumi da metalli pesanti. Il progetto PAMANA ha dunque sviluppato nuove basi di dati nazionali e procedure standardizzate per comprendere e gestire meglio questi ambienti complessi, con l’obiettivo di proteggere i fiumi dalla contaminazione da metalli, soprattutto in un contesto di cambiamenti climatici che rendono sempre più imprevedibile il sistema meteo nazionale.

Monitoraggio della qualità dell’acqua e impatti dell’attività mineraria

Tra i risultati chiave, il team di ricerca ha condotto il primo monitoraggio della qualità dell’acqua e della salute ecologica di dieci fiumi nelle isole di Luzon e Mindanao. È emerso che ogni fiume ha una soglia diversa per i livelli di metalli che è in grado di processare. Per comprendere l’impatto specifico delle attività minerarie, sono stati realizzati studi dettagliati nei sottobacini del fiume Agno, con monitoraggio della qualità dell’acqua durante le stagioni di pioggia e secca e campionamento lungo le reti fluviali.

Le tecniche di modellazione numerica hanno permesso di quantificare gli effetti dell’attività mineraria su larga e piccola scala, analizzando il movimento dei sedimenti e il modo in cui il deflusso terrestre controlla la dispersione dei rifiuti minerari. Inoltre, sono state condotte interviste e discussioni di gruppo con le agenzie governative, le aziende minerarie, le comunità locali e i minatori su piccola scala, coinvolgendo così tutti gli attori chiave nella gestione delle risorse idriche.

Raccomandazioni per una gestione mineraria sostenibile

Secondo i ricercatori, un aspetto fondamentale delle raccomandazioni riguarda la creazione di un database geochimico nazionale per le Filippine, che possa fungere da base per lo sviluppo di standard ambientali specifici per le condizioni uniche del Paese. I risultati suggeriscono inoltre l’istituzione di un programma di monitoraggio della salute dei fiumi a livello nazionale, per tracciare gli effetti dei cambiamenti ambientali e gli impatti delle attività minerarie rinnovate. Un altro punto cruciale riguarda la gestione della contaminazione da fonti naturali, come le sorgenti termali, che sono emerse come contributori inaspettati di metalli pericolosi.

Per quanto riguarda i minatori su piccola scala, che spesso operano senza permessi, la ricerca suggerisce la creazione di linee guida semplificate per la gestione sicura dei rifiuti minerari, al fine di ridurre l’impatto delle loro attività. In questo modo, l’industria mineraria potrebbe essere regolamentata in modo più efficace, garantendo al contempo la legalità delle operazioni.

Prospettive future

Le raccomandazioni del progetto PAMANA non si limitano alla protezione ambientale, ma puntano anche a creare regolamenti stabili che incoraggiano gli investimenti nel settore minerario, pur garantendo che i benefici delle attività estrattive siano condivisi con le comunità locali. Se attuate, queste linee guida potrebbero trasformare positivamente la percezione e la gestione dell’industria mineraria nelle Filippine.

Il progetto è parte di un programma più ampio, il Sustainable Mineral Resources in the Philippines (SMRP), che mira a migliorare la comprensione degli impatti delle pratiche minerarie passate e future nel paese e a sviluppare approcci innovativi per la produzione mineraria che riducano gli effetti negativi sull’ambiente e promuovano la salute delle comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.