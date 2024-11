Space Economy, Urso: “Italia protagonista e ispiratrice in UE”

MeteoWeb

“In Parlamento in queste ore è in discussione la nostra legge quadro sulla Space Economy, per la prima volta questo Paese avrà una legge nazionale sullo Spazio, era una lacuna che oggi è diventata di assoluta e impellente necessità perché occorre regolamentare le attività dei privati nello Spazio, infatti questa legge lo regolamenta sia per quanto riguarda la certificazione prodotti sia per le autorizzazioni al volo e per l’aspetto dell’assicurazione per eventuali incidenti nello Spazio e dallo Spazio“: è quanto ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso al 2° Forum Space&Blue.

“Mi auguro che la nostra legge nazionale sia ispiratrice di quello che la nuova Commissione europea dovrà fare cioè una legge europea sullo Spazio“. Su questo, “l’Italia può svolgere ruolo protagonista, anche principale“, ha concluso il Ministro .

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.