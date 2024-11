SpaceX lancerà la missione NASA Dragonfly per esplorare Titano

MeteoWeb

SpaceX ha ottenuto un altro importante contratto con la NASA per lanciare una missione scientifica ambiziosa: Dragonfly, un progetto da 3,35 miliardi di dollari che ha come obiettivo l’esplorazione di Titano, la gigantesca luna di Saturno. Questa missione, che partirà nel 2028, si prefigge di studiare il potenziale di Titano di ospitare forme di vita, un tema che affascina da tempo gli scienziati.

La NASA ha annunciato che il razzo Falcon Heavy, il secondo più potente attualmente in funzione, sarà il veicolo scelto per il lancio di Dragonfly. Il razzo ha già dimostrato la sua affidabilità, avendo recentemente lanciato missioni come Psyche e Europa Clipper, rispettivamente dirette verso un asteroide e la luna Europa di Giove. In totale, Falcon Heavy ha completato 11 lanci di successo fino ad oggi.

La missione Dragonfly

La missione Dragonfly si concentrerà sull’esplorazione di Titano, il secondo satellite naturale più grande del Sistema Solare, dietro solo a Ganimede di Giove. Titano non è solo interessante per la sua dimensione, ma anche per le sue caratteristiche uniche: la superficie è ricoperta da mari e laghi di idrocarburi, e si ritiene che possa ospitare un oceano sotterraneo di acqua liquida. Queste peculiarità lo rendono l’unico corpo celeste al di fuori della Terra a presentare liquidi stabili sulla sua superficie.

Inoltre, la presenza di composti organici, i mattoni fondamentali per la vita come la conosciamo, alimenta l’ipotesi che Titano possa un giorno ospitare forme di vita, sia sulla sua superficie che nei suoi oceani sotterranei. La missione Dragonfly, con il suo payload scientifico avanzato, ha lo scopo di indagare proprio su questa possibilità. I ricercatori cercheranno indizi chimici che possano suggerire la presenza di vita, o la sua evoluzione passata, sia basata sull’acqua che sugli idrocarburi.

Dettagli della missione

Dragonfly è un rotore nucleare che opererà sulla superficie di Titano per circa 2,5 anni terrestri, spostandosi tra diversi paesaggi per raccogliere dati scientifici. La missione prevede anche lo studio della chimica prebiotica di Titan, ovvero come i composti ricchi di carbonio e l’acqua liquida possano aver interagito nel corso del tempo, creando le condizioni per la vita. Questo obiettivo ambizioso richiederà 6 anni di viaggio attraverso il Sistema Solare, con il lancio previsto durante una finestra di 3 settimane a partire da luglio 2028.

Sfide e prospettive future

La missione ha affrontato alcuni ritardi e aumenti dei costi durante la sua fase di sviluppo. Quando la NASA ha selezionato Dragonfly nel 2019, il costo iniziale era fissato a 1 miliardo di dollari e il lancio era previsto per il 2027. Tuttavia, la missione è ora sulla buona strada per il lancio nel 2028, con un contratto che include servizi di lancio e altri costi legati alla missione, per un totale di quasi 257 milioni di dollari.

Le missioni spaziali ambiziose come Dragonfly spesso affrontano sfide logistiche e finanziarie, ma i progressi recenti sono incoraggianti. La possibilità di scoprire forme di vita al di fuori della Terra, o almeno tracce di esse, rende Dragonfly una delle missioni più attese della NASA.

