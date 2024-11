SpaceX pensa al futuro di Starship, dal 7° volo e al piano per 25 lanci l’anno

MeteoWeb

Il 19 novembre 2024 SpaceX ha lanciato con successo Starship, il razzo più grande e potente mai costruito, per la sesta volta. Questo lancio segna un altro passo importante nello sviluppo di un veicolo destinato a cambiare radicalmente il panorama delle missioni spaziali, con ambizioni che vanno dalla colonizzazione della Luna a quella di Marte.

Lancio riuscito, ma le sfide rimangono tante

Il primo stadio di Starship, Super Heavy, ha effettuato un ammaraggio controllato nel Golfo del Messico dopo che un problema con la torre di lancio ha impedito il recupero del razzo tramite il sistema di “bacchette” (chopsticks) progettato per riprenderlo in volo. Nonostante ciò, il secondo stadio “Ship” ha eseguito un’operazione di accensione del motore in orbita e ha centrato l’area di ammaraggio nell’Oceano Indiano, confermando il buon esito del volo. Questi successi sono solo l’inizio di una serie di evoluzioni progettate per rendere il razzo ancora più efficiente e pronto a nuove missioni.

Cambiamenti per il 7° volo

Con l’obiettivo di migliorare la capacità di carico e la durata delle missioni, SpaceX ha già pianificato alcune modifiche significative per il 7° volo della Starship. La navetta, ora allungata per ospitare serbatoi di propellente più grandi, aumenterà la sua capacità da 1.200 a 1.500 tonnellate. Inoltre, le alette frontali sono state ridisegnate, riducendo la loro dimensione e spostando la posizione per garantire una maggiore protezione contro il riscaldamento durante il rientro atmosferico. Questi cambiamenti sono solo una parte degli aggiornamenti previsti, che includono migliorie per una maggiore affidabilità, maggiore ridondanza e la capacità di operare più a lungo nello Spazio.

La visione di Elon Musk, il futuro del volo spaziale

Elon Musk ha ribadito che, a partire dal 2025, SpaceX mira a lanciare 25 voli annuali della Starship, con l’ambizione di arrivare a 100 lanci annuali nei successivi anni. Starship, infatti, è destinata a diventare la navetta spaziale per il programma Artemis della NASA, con il compito di portare astronauti sulla Luna a partire dal 2026, ma Musk non si ferma qui. Con l’obiettivo di espandere l’esplorazione spaziale, ha dichiarato di essere molto fiducioso nella possibilità di inviare diverse Starship senza equipaggio su Marte entro il 2026, con missioni umane previste solo qualche anno dopo. Questi piani audaci pongono una forte enfasi sull’affidabilità e la rapidità di lancio del razzo, che diventerà sempre più conveniente grazie alla sua completa riutilizzabilità.

Una nuova era per il lancio di razzi, l’industria spaziale 2.0

Il vero vantaggio di Starship risiede nella sua riutilizzabilità totale. SpaceX sta lavorando per realizzare un ciclo di lancio rapido, puntando a produrre una navetta Starship ogni 8 ore nella sua nuova fabbrica Starfactory, a Starbase, in Texas. A lungo termine, l’obiettivo è arrivare a lanciare razzi più potenti di quelli attuali, con Starship 2 in grado di portare in orbita più di 100 tonnellate e Starship 3 di arrivare a oltre 200 tonnellate. Questo incremento della capacità di carico è essenziale per il progetto di colonizzazione di Marte, che richiederà l’invio di enormi quantità di materiale per costruire una città autosufficiente sul Pianeta Rosso.

Regolamentazioni e ostacoli

Mentre SpaceX continua a sviluppare Starship, l’azienda si scontra con le normative della FAA (Federal Aviation Administration). Tuttavia, recenti modifiche alle leggi ambientali suggeriscono che l’azienda possa ottenere il permesso di lanciare fino a 25 razzi all’anno da Starbase, un passo fondamentale per raggiungere gli ambiziosi obiettivi del 2025. La FAA ha anche approvato il piano per effettuare atterraggi regolari del razzo grazie al sistema di “chopsticks”, che permetterà a SpaceX di recuperare Starship in volo, riducendo i costi e aumentando la frequenza dei lanci.

Starship e la conquista del cosmo

Il progetto Starship rappresenta la fusione di ingegneria avanzata, visione audace e obiettivi che sembrano al limite dell’impossibile. Se SpaceX riuscirà a mantenere la sua traiettoria, nei prossimi anni vedremo non solo missioni regolari verso la Luna e Marte, ma anche un nuovo modello di esplorazione spaziale, con l’umanità in grado di raggiungere, esplorare e colonizzare mondi lontani. Con la riutilizzabilità, l’alta capacità di payload e di lanci frequenti, Starship di SpaceX potrebbe davvero segnare l’inizio di una nuova era nello Spazio.

