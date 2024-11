Alluvione Spagna: ancora 78 dispersi, “entità dell’alluvione imprevedibile”

MeteoWeb

Sono 78 le persone che risultano ancora disperse in Spagna, a 10 giorni dalla drammatica alluvione è quanto ha riportato su X il governo di Valencia. La dato precedente era di 93 dispersi. Il bilancio ufficiale delle vittime rimane a 219. Nella sola Valencia, finora sono stati recuperati 211 corpi, mentre le restanti otto vittime sono state ritrovate nelle vicine regioni di Castilla-La Mancha e Andalusia.

“Entità dell’alluvione imprevedibile”

“Nessuno poteva prevedere l’entità” dell’alluvione che ha devastato la provincia di Valencia e colpito duramente altre zone della Spagna: è quanto sostenuto dal generale Javier Marcos, capo dell’Unità militare d’emergenza (UME) dispiegata nelle aree martoriate. “Tutta l’informazione fornita era buona, e l’abbiamo verificata mentre stavamo già intervenendo, per arrivare il prima possibile“, ha aggiunto Marcos. “Almeno dal punto di vista della UME, quindi, quello che mi è arrivato non è stato erroneo, perché le informazioni sono state fornite nei tempi più opportuni possibili. E il rapporto tra organismi della Regione di Valencia e del Ministero dell’Interno è stato perfetto. Si è agito in modo coordinato“.

