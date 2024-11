Spagna flagellata, alluvione lampo a Cadaqués: piogge torrenziali, decine di auto trascinate dalla furia dell’acqua | VIDEO

MeteoWeb

Una nuova violenta ondata di maltempo ha colpito la Spagna, ed in particolare la località di Cadaqués (provincia di Girona, in Catalogna nella comarca dell’Alt Empordà), generando scene di grande tensione durante la notte e le prime ore del mattino. Le intense precipitazioni che si sono abbattute nelle comarche catalane dell’Alt e del Baix Empordà hanno causato il rapido innalzamento del fiume che attraversa il paese, con l’esondazione che ha trascinato una trentina di automobili parcheggiate.

I veicoli sono stati trascinati dalla corrente fino a fermarsi sotto un ponte, senza raggiungere il mare. I Vigili del Fuoco e la polizia catalana (Mossos d’Esquadra) hanno immediatamente controllato l’area, escludendo la presenza di persone coinvolte. Il sindaco di Cadaqués, Pia Serinyana, ha spiegato che l’allerta era stata emessa dal Centro di Coordinamento della Catalogna, ma alcuni residenti hanno ignorato i divieti di parcheggio lungo il fiume.

La Protezione Civile ha confermato il mantenimento della preallerta per il piano d’emergenza Inuncat per rischio di ulteriori inondazioni. L’Agenzia Meteorologica spagnola (Aemet) ha attivato l’allerta arancione per la provincia di Girona, prevedendo accumuli fino a 100 litri per metro quadro in poche ore. Forti piogge hanno colpito soprattutto la zona del Pení, una montagna vicina a Cadaqués, riversando le acque in città, ma si attende un miglioramento nelle prossime ore.

