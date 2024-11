Spagna, Re Felipe e Regina Letizia arrivati nella zona alluvionata di Valencia: contestazioni

MeteoWeb

Il Re di Spagna Felipe VI e la Regina Letizia sono arrivati a Paiporta, nella provincia di Valencia, la più colpita dalle terribili alluvioni dei giorni scorsi che hanno causato oltre 200 morti. I Reali sono stati informati sulle ultime operazioni di salvataggio e hanno espresso da vicino le loro condoglianze alle famiglie dei defunti e dei dispersi, come riporta El Paìs. Re Felipe e la Regina Letizia sono stati accompagnati dal Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez, dal Presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, e dalla delegata del Governo nella Comunità Valenciana, Pilar Bernabé. I Reali si recheranno anche a Chiva.

Con il ritrovamento del corpo di una donna scomparsa a Letur (Albacete), il numero delle vittime delle alluvioni in Spagna è salito a 217, secondo gli ultimi aggiornamenti. Cinque giorni dopo le alluvioni, le autorità si aspettano che il bilancio delle vittime aumenti man mano che vengono esaminati sistematicamente i rottami delle auto nei tunnel e nei parcheggi sotterranei delle zone più colpite. Il numero esatto dei dispersi rimane al momento sconosciuto.

Il governo valenciano ha limitato a 2.000 il numero di volontari autorizzati a recarsi nella periferia sud della città e ha ristretto l’accesso a 12 località. Sono in tutto 7.500 i membri dell’esercito impegnati sul territorio nella ricerca dei dispersi, ai quali si sono uniti 5.000 fra agenti di Polizia e Guardia Civil mobilitati dal Ministero dell’Interno, che si sono uniti ai 5.000 già presenti sul territorio.

Secondo le autorità è stata ripristinata l’elettricità per il 94% delle utenze, ma 7mila persone sono ancora senza luce e migliaia senza acqua.

Alla luce dell’ultimo bollettino meteorologico di allerta rossa ad Almeria e arancione per Murcia, Catalogna e Valencia, il governo catalano ha decretato nuove restrizioni alla mobilità in 11 regioni in vista delle intense piogge che potrebbero arrivare nelle prossime ore. Pertanto, ancora una volta ha avvertito che limiterà la mobilità, raccomanderà il telelavoro e sospenderà per domani le attività didattiche nelle scuole e nelle università.

Insulti e fango contro le autorità: “assassini”

Re Felipe di Spagna è stato contestato dalla folla sui luoghi delle alluvioni e alcune persone gli hanno lanciato anche fango, secondo le immagini trasmesse dalla tv spagnole. In un clima di enorme tensione e caos, la comitiva formata dai due Reali, Pedro Sanchez e il Presidente della comunità Valenciana Carlos Mazon, ha ricevuto lanci di fango dalla popolazione di Paiporta, esasperata. “Fuori, fuori” e “assassini” urlano i contestatori contro le autorità spagnole. “Il popolo sta morendo e voi arrivate adesso”, hanno gridato alcuni cittadini.

Dalle immagini trasmesse da emittenti televisive si vede Re Felipe circondato da persone gli si sono avvicinate per parlargli nonostante il cordone di sicurezza che comunque tiene a distanza la folla. Il sovrano ha cercato anche di ripararsi con alcuni ombrelli. Il filmato mostra anche Re Felipe che risponde ad alcune persone presenti. Per garantire la sicurezza stanno intervenendo agenti della Polizia Nazionale a cavallo, oltre a membri della Guardia Civil.

Dopo le contestazioni, il Primo Ministro Pedro Sánchez ha interrotto la visita che stava conducendo con Re Felipe VI e con la Regina Letizia a Paiporta, riporta El Mundo. Sanchez, al quale è stato chiesto dalla folla di dimettersi, è accusato di aver sottostimato l’emergenza meteorologica e di aver ritardato i soccorsi causando centinaia di morti. A differenza di Sanchez e Mazon, i Reali di Spagna stanno completando la visita nelle zone alluvionate. Dopo la durissima contestazione subita a Paiporta, Felipe e Letizia sono attesi a Chiva, un altro degli epicentri della Dana.

