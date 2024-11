Spagna: recuperati tre corpi nel parco naturale Albufera

MeteoWeb

La Guardia Civil ha recuperato tre corpi senza vita all’interno del parco naturale dell’Albufera di Valencia, come riportato da El Pais che cita fonti informate. Le vittime sono state rinvenute nell’area protetta del parco, che si estende su una superficie di 21.000 ettari e include diversi comuni duramente colpiti dalla recente perturbazione atmosferica conosciuta come Dana. Le operazioni di ricerca proseguono nell’area, dove sono state trovate anche alcune auto che erano state spazzate via dalla violenta tromba d’acqua che ha colpito la regione martedì scorso.

