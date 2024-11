Spazio, Aurigemma: “il Lazio rafforza rapporti con la Florida”

MeteoWeb

“Abbiamo un distretto molto importante, che va da Colleferro, dove vengono prodotti i razzi, al Tecnopolo, qui sulla Tiburtina, oggetto importante di un investimento del PNRR che consentirà di sviluppare la quantità di produzione dei satelliti: questo certifica l’importanza del settore nella nostra economia”. Lo ha detto, parlando con l’Agenzia Dire, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma, a margine dell’incontro ‘Lazio-Florida’ nella sede di Lazio Innova al Tecnopolo, riferendosi al prossimo lancio del vettore Vega C di Avio che, a inizio dicembre, porterà in orbita Sentinel 1C.

“La nostra regione ha un circuito che permette di chiudere il ciclo dell’aerospazio, dalla costruzione dei razzi, ai satelliti, alle stazioni orbitanti. Vogliamo rafforzare il rapporto con uno stato amico come la Florida proprio per cercare di integrare e sviluppare le nostre tecnologie”, ha aggiunto Aurigemma.

L’incontro di oggi è stato organizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con SelectFlorida, in occasione della visita in Italia della delegazione economico-istituzionale dello Stato della Florida, guidata dal Governatore Ron DeSantis.

Nel Lazio, ricorda Aurigemma, il settore conta “oltre 250 aziende, con un indotto importante che incide notevolmente sul nostro PIL e che è nostra intenzione rafforzare proprio con incontri bilaterali come quello di oggi”.

