Spazio: nuovo bando per i progetti VeneToStars per giovani innovatori europei

Al via domani l’edizione 2025 del progetto triennale VeneToStars della Regione Veneto per l’innovazione e lo sviluppo tecnologico legato al settore dell’aerospazio – quest’anno integrandolo con l’economia del mare – e che vede coinvolti, oltre ai partner regionali, anche Agenzia Spaziale Europea, Agenzia Spaziale Italiana e Copernicus. La terza edizione della challenge è rivolta a ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni di tutte le università europee per progetti di ricerca, ideazione, realizzazione e diffusione di soluzioni innovative basate sull’uso di dati e tecnologie di derivazione spaziale.

I partecipanti potranno proporre le loro idee dal 13 febbraio al 15 aprile 2025. I migliori progetti verranno poi presentati all’appuntamento annuale Space Meetings Veneto, in programma dal 20 al 22 maggio 2025.

‘‘Con VeneToStars 2025, la Regione Veneto ribadisce la sua vocazione all’innovazione e si pone come esempio virtuoso di integrazione tra tecnologia, ambiente e cultura, gettando le basi per un futuro sempre più sostenibile e competitivo grazie alla collaborazione con università di fama internazionale, centri di ricerca all’avanguardia e un tessuto industriale vivace che rendono la Regione un terreno fertile per il dialogo tra spazio ed economia del mare”, dichiara il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, annunciando il nuovo bando.

