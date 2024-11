Spazio, FdI: “Italia a fianco dell’Ue per accesso sicuro e autonomo”

MeteoWeb

“Grazie all’esperienza che l’Italia ha maturato nella definizione di una propria normativa nazionale, siamo pronti a dare il nostro contributo di esperienza e competenza all’Unione Europea nella stesura di una legge che garantirà a livello continentale un accesso autonomo e sicuro allo spazio”. Il deputato Andrea Mascaretti, di Fratelli d’Italia, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Space economy, ha commentato con favore l’annuncio del Commissario europeo alla Difesa e allo Spazio, Andrius Kubilius, riguardo la proposta di una legge europea per lo spazio.

“Durante una recente audizione al Parlamento Europeo, Kubilius ha evidenziato l’urgenza di una normativa europea che crei un mercato unico dello spazio, promuovendo un approccio comune per la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità delle attività spaziali. L’Europa si trova ora in un periodo di intensa trasformazione perché è in atto una vera e propria ‘rivoluzione spaziale’ che, entro la fine del decennio, potrebbe prevedere la coesistenza in orbita di numerose decine di migliaia di satelliti e un mercato di oltre mille miliardi di euro. L’Europa deve essere parte attiva di questo cambiamento, e l’Italia è pronta per confermare il suo ruolo di potenza spaziale – ha proseguito il parlamentare –. La normativa nazionale italiana, fortemente voluta dal Ministro Urso e ora in fase di approvazione parlamentare, è stata voluta proprio per dare alle aziende italiane un quadro di norme certe a cui fare riferimento per operare all’interno della news pace economy”.

L’europarlamentare Elena Donazzan, di Fratelli d’Italia, vicepresidente della commissione Itre, ha aggiunto: “spazio e difesa avranno un commissario dedicato, è la prima volta, segno della importanza strategica che oggi questi due temi, che afferiscono ad un unico grande problema e opportunità, ovvero la sicurezza, rappresentano per l’Europa. Nel mio intervento in audizione del Commissario candidato ho apprezzato l’apertura fatta sulla prosecuzione di due programmi spaziali rilevanti: Copernicus e Galileo che hanno tanta parte di Italia. Saremo fattivamente presenti come gruppo ed io anche in qualità di vicepresidente della Commissione Industria, nella scrittura della legge affinché tenga conto di una leadership che l’Italia ha, del tessuto imprenditoriale delle piccole medie imprese che hanno un ruolo fondamentale nella catena di approvvigionamento e del valore. La legge dovrà essere una opportunità per il sistema Paese”.

