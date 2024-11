Spazio, lanciata la navetta russa Progress MS-29: rifornimenti per la ISS | FOTO

MeteoWeb

Il vettore russo Soyuz-2.1 con la navetta cargo Progress MS-29 è decollato dal cosmodromo di Baikonur, diretto verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). L’attracco della navetta è previsto per le 19.36 (ora italiana) di sabato 23 novembre. Progress MS-29 consegnerà 2.487 chilogrammi di merci alla stazione, inclusi 869 chilogrammi di carburante, 420 litri di acqua potabile, 43 chilogrammi di azoto compresso in bombole e circa 1.155 chilogrammi di varie attrezzature e materiali, così come i prodotti alimentari e indumenti per l’equipaggio, apparecchiature e attrezzature per i sistemi della stazione e per gli esperimenti scientifici.

Il cargo russo rimarrà agganciato alla ISS per 6 mesi, dopodiché tornerà verso la Terra, dove brucerà nell’atmosfera con il suo carico di spazzatura. Le navette cargo Progress sono anche utilizzate per aiutare le Stazione nelle sue manovre per schivare i detriti spaziali e per aggiustare periodicamente la sua orbita, anche se recentemente questo compito è stato svolto per la prima volta da un veicolo privato, il cargo Dragon di SpaceX.

