Spazio, seconda missione di Ariane 6 a partire da metà febbraio

La seconda missione di Ariane 6, con un satellite di osservazione militare, inizialmente prevista per la fine del 2024, avrà luogo a partire da metà febbraio. Lo hanno annunciato ArianeGroup e Arianespace in un comunicato stampa. Dopo il successo del volo inaugurale del 9 luglio, i team di ArianeGroup e dei suoi partner “hanno recuperato e analizzato milioni di dati”, si legge nel comunicato stampa. “Queste attente analisi ci hanno permesso di apportare alcuni adattamenti per prepararci alle future missioni di Ariane 6”, ha affermato Martin Sion, Presidente esecutivo di ArianeGroup, citato nel comunicato stampa. “Questi diversi parametri ci portano a considerare la data del prossimo volo dell’Ariane 6 nel primo trimestre del 2025, da metà febbraio”.

“Arianespace sta preparando con i suoi clienti i successivi lanci nel 2025, comprese le date previste che restano invariate”, si legge nel comunicato stampa.

Ariane 6 è un programma gestito e finanziato dall’Agenzia Spaziale Europea.

