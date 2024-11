Squalo azzanna un surfista e gli stacca una gamba: terrore alle Hawaii

MeteoWeb

Terribile aggressione da parte di uno squalo ad un surfista alle Hawaii. Un 61enne è stato morso ad una gamba mentre si trovava nelle acque al largo del Waiehu Beach Park: lo squalo ha staccato la gamba dal ginocchio in giù. È successo nella giornata di venerdì 1 novembre. In soccorso del surfista sono intervenuti gli agenti di Polizia, che hanno cercato per prima cosa di fermare l’emorragia con lacci emostatici. La gamba destra è stata “completamente recisa appena sotto il ginocchio”, ha riferito la Contea di Maui in un comunicato stampa.

L’uomo era vigile mentre veniva curato e veniva portato al Maui Memorial Medical Center in condizioni critiche ma non in pericolo di vita. Il 61enne ha raccontato di non aver visto lo squalo avvicinarsi.

Dopo l’incidente, la spiaggia è stata chiusa e i surfisti sono stati invitati a non entrare in acqua.

