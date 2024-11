Sta accadendo qualcosa di straordinario ai cani di Chernobyl: mutazioni che riscrivono la scienza

MeteoWeb

A quasi quattro decenni dalla tragedia nucleare di Chernobyl, l’area attorno alla centrale, designata come Zona di Esclusione (CEZ), è divenuta un laboratorio naturale straordinario. Sebbene proibita agli esseri umani, questa terra contaminata dalle radiazioni ospita una sorprendente biodiversità e, tra le specie più enigmatiche e studiate, emergono i cani randagi. Discendenti di animali domestici abbandonati durante l’evacuazione, questi cani sembrano aver sviluppato caratteristiche uniche, suscitando l’interesse della comunità scientifica mondiale.

Il disastro nucleare del 1986 e l’abbandono forzato

Il 26 aprile 1986 il reattore numero 4 della centrale nucleare di Chernobyl esplose durante un test tecnico, rilasciando un’enorme quantità di radiazioni nell’atmosfera. Si stima che le radiazioni liberate siano state 400 volte superiori a quelle della bomba atomica di Hiroshima. Le autorità sovietiche ordinarono l’evacuazione immediata di Pripyat, una città che ospitava circa 49.000 persone, situata a soli 3 chilometri dalla centrale. Nei giorni successivi, altre 91.000 persone furono evacuate dai villaggi circostanti.

Gli abitanti, costretti a lasciare tutto, furono obbligati a separarsi anche dai propri animali domestici. Le autorità, temendo che questi animali potessero trasmettere contaminazioni radioattive, vietarono loro di essere portati via. Questi cani, abbandonati a sé stessi, formarono colonie randagie nella zona contaminata. Negli anni, si sono adattati a un ambiente estremamente ostile, sopravvivendo a condizioni climatiche rigide, scarsità di cibo e radiazioni.

La Zona di Esclusione: un laboratorio evolutivo naturale

La CEZ, che si estende per circa 2.600 chilometri quadrati tra Ucraina e Bielorussia, è oggi una delle aree più radioattive del mondo. Tuttavia, l’assenza di presenza umana ha permesso alla natura di riconquistare il territorio. Lupi, cervi, alci, cinghiali, orsi e altre specie hanno ripopolato questa zona apparentemente inospitale, dimostrando una capacità di adattamento che ha sorpreso gli scienziati.

I cani randagi, stimati in centinaia, sono tra gli abitanti più affascinanti. Nonostante siano esposti quotidianamente a livelli di radiazione considerati letali per gli esseri umani, continuano a vivere, riprodursi e persino prosperare. Questo ha spinto un gruppo di ricercatori a studiare il loro DNA per comprendere se, e come, l’esposizione alle radiazioni abbia influenzato la loro evoluzione genetica.

Lo studio genetico: una finestra sull’adattamento

Nel 2017, un team internazionale di scienziati, guidato da Elaine Ostrander del National Human Genome Research Institute, ha iniziato a studiare i cani di Chernobyl, analizzando il loro DNA. L’obiettivo era capire se l’esposizione prolungata alle radiazioni avesse indotto mutazioni genetiche e, in caso positivo, quali implicazioni queste potessero avere.

Lo studio, pubblicato nel 2023 su Science Advances, ha analizzato 302 campioni di DNA prelevati da cani che vivono in diverse aree della CEZ. I risultati preliminari hanno rivelato significative differenze genetiche tra i cani che vivono nei pressi della centrale nucleare e quelli che abitano nella città di Chernobyl, a circa 16 chilometri di distanza.

Queste differenze sollevano domande fondamentali: le mutazioni osservate sono una risposta diretta alle radiazioni, o sono il risultato di altri fattori, come l’inbreeding, la selezione naturale o l’adattamento alle dure condizioni ambientali?

Radiazioni come acceleratori evolutivi?

La possibilità che le radiazioni possano agire come acceleratori evolutivi non è un’idea nuova. Già negli anni ’50, gli scienziati utilizzavano radiazioni per indurre mutazioni nei semi e sviluppare varietà di piante più resistenti. Tuttavia, il caso dei cani di Chernobyl offre un’opportunità unica di studiare questi effetti su una popolazione animale in un ambiente naturale.

Le mutazioni genetiche osservate nei cani di Chernobyl potrebbero rappresentare adattamenti specifici per sopravvivere in un ambiente contaminato. Ad esempio, studi precedenti nella CEZ hanno documentato mutazioni in altre specie animali. Le rane locali, per esempio, presentano una colorazione nera, probabilmente dovuta a un aumento della melanina, una sostanza che potrebbe aiutare a proteggere dai danni causati dalle radiazioni.

Sfide e limiti dello studio

Nonostante i risultati promettenti, lo studio sui cani di Chernobyl presenta diverse sfide. Una delle principali è distinguere gli effetti delle radiazioni dagli altri fattori che influenzano l’evoluzione genetica. Come spiega Elaine Ostrander: “Studiare i cani di Chernobyl è come lavorare su un puzzle a più livelli. Le radiazioni sono un elemento chiave, ma dobbiamo considerare anche l’isolamento geografico, la limitata diversità genetica e la pressione ambientale”.

Un’altra sfida è rappresentata dal confronto con altre popolazioni canine. Per capire se le mutazioni osservate nei cani di Chernobyl siano uniche, i ricercatori stanno confrontando i loro dati genetici con quelli di cani provenienti da aree non contaminate. Questo confronto potrebbe rivelare se alcune caratteristiche genetiche siano comuni a tutte le popolazioni canine o se siano specifiche dei cani della CEZ.

Implicazioni scientifiche e ambientali

Lo studio sui cani di Chernobyl non è solo un’indagine su come una specie possa adattarsi a condizioni estreme; ha implicazioni più ampie per la scienza e la conservazione. Comprendere i meccanismi di adattamento in un ambiente radioattivo potrebbe fornire informazioni preziose per altre aree contaminate del mondo e per la gestione degli effetti a lungo termine dei disastri nucleari.

Inoltre, questi studi potrebbero avere applicazioni pratiche nella medicina e nella biologia. Le mutazioni osservate nei cani di Chernobyl potrebbero offrire indizi su come proteggere le cellule umane dai danni delle radiazioni, un tema cruciale in settori come l’esplorazione spaziale o la terapia oncologica.

I cani di Chernobyl come simbolo di resilienza

Nonostante le avversità, i cani di Chernobyl continuano a prosperare, rappresentando un simbolo di resilienza e adattamento. La loro storia è un monito su come la natura possa trovare modi sorprendenti per sopravvivere anche nelle condizioni più difficili. Tuttavia, il loro futuro rimane incerto. La CEZ è un’area altamente instabile, sia per la contaminazione radioattiva, che richiederà millenni per diminuire, sia per le implicazioni geopolitiche legate al conflitto in Ucraina.

I cani di Chernobyl non sono solo protagonisti di un esperimento naturale unico al mondo, ma anche una fonte inesauribile di domande scientifiche. Mentre la ricerca continua, essi ci ricordano la straordinaria capacità della vita di adattarsi, evolversi e prosperare, anche nelle circostanze più improbabili.

