Gli stadi centrali del razzo Ariane 6 in viaggio verso Kourou

Il 1° e il 2° stadio del nuovo razzo europeo Ariane 6 sono in viaggio verso la Guyana Francese in preparazione del 2° volo, previsto non prima di febbraio. ArianeGroup ha annunciato che l’arrivo è atteso entro la fine del mese, dopo di che potranno iniziare le operazioni di integrazione con le altre componenti, tra cui i 2 booster laterali, i cui motori a propulsione solida sono realizzati in Italia.

I 2 stadi centrali vengono trasportati dalla Canopée, un’innovativa nave a propulsione ibrida progettata specificamente per trasferire le componenti del razzo europeo dall’Europa alla Guyana Francese. Dopo aver caricato le parti nei porti di Le Havre, in Francia, e Brema, in Germania, la Canopée è salpata per una traversata oceanica che si concluderà al porto di Pariacabo entro la fine del mese. Da lì, gli stadi saranno trasferiti al Centro Spaziale della Guyana, a Kourou, dove verranno assemblati.

Il lancio di Ariane 6, previsto nella variante 62 (dotata di due booster laterali con motori P120), è programmato per metà febbraio e porterà in orbita il satellite CSO-3, destinato alle forze armate francesi. I motori P120, che equipaggiano anche il primo stadio del razzo Vega C, sono prodotti dall’italiana Avio presso gli stabilimenti di Colleferro, nel Lazio.

Sarà il primo lancio commerciale di Ariane 6, dopo il volo di qualifica del 9 luglio 2024, che ha segnato il debutto con successo del nuovo lanciatore europeo.

