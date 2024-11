Starship, conto alla rovescia per il 6° lancio: SpaceX prepara test cruciale per il futuro dell’esplorazione spaziale

MeteoWeb

Il conto alla rovescia è iniziato: martedì 19 novembre SpaceX tenterà il 6° volo di prova del razzo Starship, il sistema di lancio più grande e potente mai realizzato. Con una finestra di lancio che si apre alle 16 ora locale (le 23 ora italiana), da Starbase in Texas, questa missione rappresenta un momento chiave per l’ambizioso progetto di Elon Musk di rendere i viaggi nello Spazio più accessibili e frequenti.

Starship e Super Heavy, un colosso tecnologico

Con un’altezza di 122 metri e una spinta generata da 39 motori Raptor, il sistema Starship-Super Heavy domina il panorama dei razzi moderni. Non si tratta solo di dimensioni: l’intero sistema è progettato per essere completamente riutilizzabile, un passo epocale verso una riduzione drastica dei costi e un incremento dell’efficienza nelle missioni spaziali. Questa innovazione potrebbe trasformare missioni verso la Luna, Marte e oltre da sogni irraggiungibili a realtà.

La missione del 6° volo di Starship: superare i limiti

Il test di volo Flight 6 non è solo una replica del successo ottenuto con il volo precedente, ma un’espansione degli obiettivi. Tra i traguardi da raggiungere:

Cattura del booster Super Heavy : il razzo dovrà rientrare in modo controllato e atterrare tramite le braccia del sistema “Mechazilla”;

: il razzo dovrà rientrare in modo controllato e atterrare tramite le braccia del sistema “Mechazilla”; Esperimenti in orbita : accensione di un motore Raptor nello spazio per simulare le manovre necessarie al rientro da missioni orbitali;

: accensione di un motore Raptor nello spazio per simulare le manovre necessarie al rientro da missioni orbitali; Miglioramenti strutturali: test di nuovi scudi termici e modifiche aerodinamiche per ottimizzare la discesa e la protezione durante il rientro atmosferico.

Un volo ad alta tensione

Il volo avrà una durata di circa 65 minuti, con una traiettoria suborbitale che porterà Starship nello Spazio prima di rientrare e concludersi con uno splashdown nell’Oceano Indiano. Super Heavy, invece, tornerà a terra con una manovra che metterà alla prova ogni componente del sistema di recupero.

Il futuro, dalla Luna a Marte

Starship non è solo un razzo, è una promessa per il futuro dell’umanità nello Spazio. Già selezionata dalla NASA per la missione Artemis III, che riporterà gli astronauti sulla Luna entro il 2026, la navetta è anche il fulcro del piano di SpaceX per colonizzare Marte. Elon Musk punta a lanciare una missione verso il Pianeta Rosso nello stesso anno, portando l’umanità più vicina che mai a diventare una specie multiplanetaria.

Un test che ridefinirà la storia dello Spazio

Ogni minuto di questa missione sarà un tassello nella costruzione del futuro dell’esplorazione spaziale. SpaceX non sta solo testando un razzo, sta testando la visione di un mondo in cui lo Spazio è alla portata di tutti. Martedì, tutti gli occhi saranno puntati sul Texas. Riuscirà Starship a superare le aspettative e scrivere un nuovo capitolo nella storia dell’umanità?

