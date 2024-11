Starship verso il 6° lancio, spunta dettaglio curioso sul rivestimento del razzo | FOTO

MeteoWeb

SpaceX sta ultimando i preparativi per il 6° volo di prova del suo imponente razzo Starship, con lancio previsto il 18 novembre. L’azienda ha recentemente trasportato il veicolo di 50 metri, lo stadio superiore, fino alla piattaforma di lancio nella base “Starbase”, in Texas.Uno dei post pubblicati su X dall’azienda di Elon Musk mostra un dettaglio curioso sul rivestimento in acciaio inossidabile del razzo: un’illustrazione di una simpatica banana in stile pixelato che tiene in mano una banana, un riferimento ironico alla nota espressione ingegneristica “banana for scale”. Il CEO di United Launch Alliance, Tory Bruno, e molti altri esperti del settore aerospaziale, hanno spesso usato questa metafora per rappresentare le dimensioni degli oggetti.

Starship, il primato di razzo più grande e potente mai costruito

Con un’altezza complessiva di quasi 122 metri, quando il veicolo è completamente assemblato con il primo stadio chiamato Super Heavy, Starship detiene il primato di razzo più grande e potente mai costruito. Entrambi gli stadi del veicolo sono progettati per essere riutilizzabili in modo rapido ed efficiente, un’innovazione che SpaceX ritiene fondamentale per una nuova era nell’esplorazione spaziale.

Starship ha già effettuato 5 voli: 2 nel 2023 e 3 nel 2024. Durante il lancio più recente, avvenuto il 13 ottobre, SpaceX è riuscita a recuperare il booster Super Heavy direttamente sulla piattaforma di lancio, grazie alle “bacchette” della torre, un sistema studiato per afferrare il booster in fase di rientro. La compagnia tenterà di replicare questo atterraggio durante il 6° volo, mentre la sezione superiore di Starship dovrebbe effettuare un ammaraggio nell’Oceano Indiano, come avvenuto durante il volo precedente.

Con questo 6° volo di prova, SpaceX intende dimostrare ulteriormente la capacità di recupero e riutilizzo del razzo Starship, portando l’umanità sempre più vicina a un futuro in cui i viaggi spaziali possano diventare più sostenibili e accessibili.

