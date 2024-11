Stasera congiunzione celeste: la Luna, le Pleiadi e Giove si incontrano

MeteoWeb

Stasera un’affascinante congiunzione celeste si presenterà nel cielo notturno. La Luna, in fase quasi piena, si avvicinerà al pianeta Giove e l’ammasso stellare delle Pleiadi, nella costellazione del Toro. Questo fenomeno sarà ben visibile a occhio nudo, offrendo un’occasione rara per osservare una delle regioni più ricche e spettacolari del cielo. Durante la congiunzione, la Luna, con il suo chiarore, sovrasterà l’intera scena, mentre Giove, che apparirà come un punto luminoso di colore biancastro. Le Pleiadi, un gruppo di stelle giovani e massicce, saranno visibili a poca distanza dalla Luna. Questo ammasso stellare è formato da circa 1.000 stelle, delle quali circa 300 sono visibili con telescopi amatoriali. Aldebaran, una stella rossa gigante, completerà l’immagine, trovandosi nei pressi del gruppo di stelle delle Pleiadi.

La Luna, Giove e le Pleiadi

La Luna, con un diametro di 3.474 km, è il nostro satellite naturale e la causa principale delle maree terrestri, grazie alla sua forza gravitazionale. Giove, invece, è il pianeta più grande del nostro Sistema Solare, con un diametro di circa 139.820 km, e possiede una massa 318 volte superiore a quella della Terra. La sua atmosfera, composta principalmente da idrogeno ed elio, è caratterizzata da bande nuvolose che ne determinano l’aspetto striato e da una intensa radiazione magnetica.

Le Pleiadi, situate a circa 440 anni luce dalla Terra, sono un ammasso di stelle giovani, la cui età media è di circa 100 milioni di anni. Sono visibili anche a occhio nudo e il loro aspetto a “nebbiolina” è dovuto alla polvere cosmica che riflette la luce stellare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.