Stasera la congiunzione Luna e Marte, incontro cosmico nel cielo orientale

MeteoWeb

Stasera un evento astronomico affascinante: la congiunzione tra la Luna e Marte nella costellazione del Cancro. I due corpi celesti appariranno vicini, creando uno spettacolo suggestivo visibile a occhio nudo, meteo permettendo. La congiunzione avverrà nelle ore serali, quando il satellite, in face calante, brillerà accanto al caratteristico bagliore rossastro di Marte. Per osservarli al meglio, basterà cercare un luogo con poca illuminazione artificiale e volgere lo sguardo verso Est.

Luna e Marte

La Luna, l’unico satellite naturale della Terra, è stata per secoli un mistero per l’umanità. Oltre ad essere teatro dei primi passi umani nello Spazio nel 1969, ospita formazioni affascinanti come i “mari”, vasti bacini scuri di origine vulcanica, visibili anche senza strumenti.

Marte, il Pianeta Rosso, ha sempre stimolato l’immaginazione. Con una superficie caratterizzata da giganteschi canyon e vulcani, come il Monte Olimpo, il più alto del Sistema Solare, è anche il principale obiettivo delle future missioni spaziali.

La costellazione del Cancro, che ospiterà la congiunzione, è meno brillante rispetto ad altre, ma nasconde gemme come l’ammasso stellare del Presepe (M44), visibile con un binocolo nelle vicinanze della Luna e di Marte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.