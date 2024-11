Stasera nuova congiunzione, la Luna e Saturno si incontrano nel cielo autunnale

MeteoWeb

Questa sera il cielo autunnale offre uno spettacolo: la Luna, poco oltre il Primo Quarto, si avvicinerà a Saturno, un incontro noto come congiunzione. Questo evento sarà visibile nella costellazione dell’Acquario, mentre domani, 11 novembre, la Luna “sorpasserà” Saturno e si posizionerà in prossimità del confine con la costellazione dei Pesci.

Cos’è una congiunzione?

In astronomia, la congiunzione si verifica quando 2 o più corpi celesti appaiono particolarmente vicini tra loro nel cielo, osservati dalla Terra. Sebbene questi oggetti siano, in realtà, molto distanti tra loro, il fenomeno prospettico fa sì che sembrino quasi sfiorarsi. La congiunzione di stasera tra la Luna e Saturno sarà un’occasione unica per osservare entrambi gli astri vicini nel cielo notturno e ammirare le loro caratteristiche contrastanti: la luminosità chiara della Luna accanto al più tenue e distante Saturno.

La Luna, nostro satellite naturale, ha sempre affascinato l’umanità. Si trova a circa 384.400 km dalla Terra e la sua superficie rocciosa è segnata da crateri formati da impatti meteoritici. Un aspetto interessante è che la Luna ruota su sé stessa con lo stesso ritmo con cui orbita attorno alla Terra, mostrandoci sempre la stessa faccia.

Saturno, invece, è il 2° pianeta più grande del Sistema Solare e dista oltre un miliardo di km da noi. È celebre per i suoi anelli spettacolari, composti da frammenti di ghiaccio e polvere che riflettono la luce solare, creando un’immagine maestosa. Nonostante la sua enorme distanza dalla Terra, in una notte limpida, è possibile osservarlo come un puntino brillante nel cielo.

Questa congiunzione sarà un’opportunità perfetta per apprezzare la bellezza e la complessità del nostro sistema planetario.

