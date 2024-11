Uno storico Volkswagen T2 diventa simbolo di speranza: come partecipare all’asta per l’oncologia

MeteoWeb

Sarà utilizzato per l’acquisto di nuove attrezzature per i reparti di Oncologia dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino il ricavato dell’asta solidale promossa dall’Associazione DaRosa, Associazione nata per istituire il Premio di ricerca in campo oncologico “Daniele Rosa” e per raccogliere i fondi per finanziarlo. L’iniziativa presentata da DaRosa unisce storia, arte e solidarietà: l’asta solidale di un rarissimo Volkswagen T2, trasformato in un’opera d’arte per sostenere la ricerca oncologica. Decorato con uno stile ispirato al celebre pittore Vassily Kandinsky, il veicolo, non più idoneo alla circolazione su strada, assume una nuova vita come simbolo di speranza per chi lotta contro il cancro. Appuntamento martedì 19 novembre alle ore 14,15, presso il cortile interno dell’ospedale Molinette (corso Bramante, 88 – Torino), dove si terrà la presentazione del Volkswagen T2 e dell’asta solidale.

Il Volkswagen T2, protagonista dell’asta, ha una storia affascinante. Utilizzato negli anni ’70 dalle Poste Svizzere e dalla Porsche per l’assistenza alle gare, questo modello storico ha trascorso parte della sua vita a Parma, presso una ditta di confezioni. Grazie al generoso contributo di Ale Maggiolino, esperto del settore e donatore del veicolo, il mezzo è stato restaurato e trasformato in un’opera d’arte unica, capace di celebrare la bellezza ed il potere della solidarietà. Esposizione pubblica alle Molinette Dal 19 novembre fino alla fine dell’anno, il Volkswagen T2 sarà esposto nel cortile dell’ospedale Molinette di Torino, offrendo al pubblico l’opportunità di osservare da vicino uno dei simboli più iconici della mobilità del Novecento. Questo veicolo, carico di storia e significato, rappresenta non solo un mezzo di trasporto, ma anche un simbolo di aggregazione e di valori condivisi. L’esposizione si propone di mettere in evidenza l’importanza dell’iniziativa, stimolando la riflessione sulla mobilità del passato e del presente ed invitando la comunità a partecipare attivamente per contribuire alla diffusione di un messaggio di solidarietà e coinvolgimento sociale.

Come partecipare all’asta

L’asta rappresenta un’importante occasione per offrire un contributo concreto alla ricerca oncologica, sostenendo in modo diretto l’acquisto di nuove attrezzature per i reparti di Oncologia dell’ospedale Molinette di Torino. Partecipare significa non solo fare la differenza nel campo della lotta contro il cancro, ma anche unirsi ad una comunità di persone impegnate a promuovere la salute ed il benessere di tutti. Per chi desidera maggiori informazioni, oppure per coloro che intendono presentare un’offerta e partecipare attivamente a questa iniziativa, è possibile contattare l’Associazione DaRosa attraverso l’indirizzo e-mail dedicato: progettodarosamolinette@darosa.org.

