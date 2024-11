Suicidio assistito: a Palermo si presenta il documento

MeteoWeb

L’8 novembre 2024, Palermo ospiterà un evento storico: la prima presentazione in Italia del documento dedicato al suicidio assistito. Questo incontro, previsto per le ore 9:30 presso la sala delle capriate del complesso monumentale dello Steri, si propone di delineare raccomandazioni cruciali riguardanti il ruolo dei comitati etici e delle strutture pubbliche all’interno del Servizio Sanitario Nazionale.

Il documento, concepito come una risposta etica e giuridica, intende fornire indicazioni operative per le strutture coinvolte nella valutazione delle richieste di suicidio medicalmente assistito. Esso pone particolare enfasi sul rafforzamento del ruolo dei comitati etici, con l’obiettivo di garantire “tutela dei diritti e dei valori della persona“, in situazioni di vulnerabilità.

In Italia, il numero delle richieste per l’accesso alle procedure di suicidio assistito è in continua crescita. L’associazione Luca Coscioni riporta che in Sicilia le richieste di primo contatto, per ottenere informazioni su come accedere a questa procedura, hanno superato le 130 unità. Nonostante ciò, persistono incertezze sulle modalità attuative delle procedure di valutazione, regolamentate dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha delineato i compiti dei comitati etici e delle strutture sanitarie.

La presentazione del documento è promossa dall’Osservatorio Persona e Autodeterminazione in Medicina e dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Coscienza dell’Università degli Studi di Palermo. La professoressa di Bioetica Lucia Craxì, coordinatrice dell’Osservatorio, afferma: “questo evento rappresenta un’opportunità per valorizzare la tutela dei diritti delle persone e diffondere gli strumenti necessari per attuare concretamente quanto previsto dalle sentenze della Corte Costituzionale in materia di assistenza medica al morire“.

