Il Super Tifone Man-yi spaventa le Filippine: onde di 14 metri, mareggiate “potenzialmente mortali” | VIDEO

MeteoWeb

Una tempesta che punta le Filippine si è intensificata trasformandosi in “super tifone”: lo ha annunciato l’agenzia meteorologica nazionale mettendo in guardia i cittadini dai forti venti e mareggiate che potrebbero essere “potenzialmente mortali“. Onde alte fino a 14 metri sono attese intorno all’isola di Catanduanes, nell’area orientale dell’arcipelago, dove Man-yi dovrebbe toccare terra tra oggi e domani, come indicano le ultime previsioni. Le autorità hanno ordinato l’evacuazione di oltre 250mila persone e il ritorno delle imbarcazioni in porto.

Il sottosegretario agli Interni Marlo Iringan ha esortato la popolazione ad ascoltare le notizie, a seguire le istruzioni dei funzionari locali e a lasciare le proprie case in anticipo per evitare di mettere in pericolo le vite umane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.