Il super tifone Man-yi tocca terra nelle Filippine: mezzo milione di evacuati

Più di mezzo milione di persone sono state evacuate dalle loro case quando il super tifone Man-yi (localmente noto anche come Pepito) ha toccato terra oggi lungo la costa orientale di Catanduanes, nelle Filippine. I venti sono attualmente fino a 260km/h, rendendo Man-yi l’equivalente di un uragano di categoria 5. Più di 500.000 persone nella regione di Bicol sono state evacuate, ha detto un funzionario addetto ai disastri alla radio DZRH, secondo quanto riporta Reuters, e si prevede che questo numero aumenterà. Almeno 26.000 persone nella provincia settentrionale di Samar sono state evacuate tra ieri e oggi, secondo la Philippine News Agency (PNA) gestita dal governo del Paese. Altre 18.000 persone sono state evacuate preventivamente dalle province di Eastern Samar e Samar.

Nella giornata di ieri, venerdì 15 novembre, Man-yi ha subito una rapida intensificazione, passando da una tempesta tropicale all’inizio della giornata a un super tifone all’inizio della giornata odierna. L’aumento di 88km/h in 24 ore supera di gran lunga la definizione di rapida intensificazione, che è di 56km/h in 24 ore.

L’agenzia meteorologica filippina PAGASA ha emesso allerte di segnale 5 per l’area di Catanduanes. Questo è il livello più alto di allerta che può essere emesso.

Il Governatore di Catanduanes Joseph Boboy Cua ha chiesto “preghiere continue” per l’area in un post su Facebook. “La cosa più importante è che preghiamo che non vi dimentichiate di Catanduanes. Facciamo appello ai vostri team di ripristino dell’energia elettrica, alle chiamate gratuite e alle cabine di testo, alle donazioni in natura, all’aiuto e all’attenzione, soprattutto dopo che il tifone avrà lasciato il Paese”, ha affermato nel post.

Una serie di tempeste sulle Filippine

Man-yi è il quarto tifone a colpire le Filippine in meno di due settimane, qualcosa che il Paese non aveva mai visto prima, secondo un’analisi della CNN del database storico degli uragani della NOAA. A differenza dei tre tifoni precedenti, Man-yi sarà più a sud, colpendo quindi un numero molto maggiore di persone.

Si teme un impatto catastrofico

Dopo aver attraversato Catanduanes, si prevede che Man-yi toccherà terra di nuovo circa 110km a nord-est di Manila nel pomeriggio di domani, domenica 17 novembre. Si prevede che la tempesta porterà un innalzamento di marea di diversi metri potenzialmente catastrofico, venti distruttivi diffusi e interruzioni di corrente, gravi inondazioni e frane in una significativa fascia di Luzon orientale.

