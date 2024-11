La Superluna e una parata di pianeti: naso all’insù per lo spettacolo cosmico di novembre

MeteoWeb

La sera del 15 novembre 2024 la 4ª e ultima Superluna consecutiva dell’anno illuminerà il cielo, accompagnata da una ricca parata di pianeti e dalla presenza delle Pleiadi, il famoso ammasso stellare nella costellazione del Toro. Alle 21:29 ora italiana di venerdì, la “Luna del Castoro” raggiungerà il suo massimo splendore, apparendo piena agli osservatori di tutto il mondo. Questa Superluna non sarà solo più luminosa, ma apparirà anche leggermente più grande del solito, un fenomeno che si verifica quando la Luna Piena si trova più vicina alla Terra nel suo percorso orbitale.

Un incontro celeste: la Luna e le Pleiadi

Per chi alzerà lo sguardo al cielo venerdì sera, oltre alla Superluna sarà visibile un altro spettacolo unico: le Pleiadi, o “Sette Sorelle”, uno degli ammassi stellari più conosciuti del cielo notturno. Situate nella costellazione del Toro, le Pleiadi si troveranno proprio accanto alla Luna. Tuttavia, la potente luminosità del satellite potrebbe rendere difficile l’osservazione di tutte le stelle del gruppo, in particolare le più deboli.

La parata dei pianeti

Oltre alla Superluna e alle Pleiadi, la serata del 15 novembre sarà arricchita dalla presenza di ben 4 pianeti visibili nel cielo.

Mercurio sarà il primo a fare capolino basso all’orizzonte sudoccidentale, poco dopo il tramonto. Tuttavia, la sua visibilità sarà breve, poiché scomparirà sotto l’orizzonte circa un’ora dopo il calar del sole;

sarà il primo a fare capolino basso all’orizzonte sudoccidentale, poco dopo il tramonto. Tuttavia, la sua visibilità sarà breve, poiché scomparirà sotto l’orizzonte circa un’ora dopo il calar del sole; Venere , molto più brillante e più alto nel cielo, sarà anch’esso visibile a Sud/Ovest. Sarà uno degli oggetti più luminosi nel cielo serale e, poco dopo il tramonto, apparirà come una delle prime “stelle” della sera, fino a circa 90 minuti dopo;

, molto più brillante e più alto nel cielo, sarà anch’esso visibile a Sud/Ovest. Sarà uno degli oggetti più luminosi nel cielo serale e, poco dopo il tramonto, apparirà come una delle prime “stelle” della sera, fino a circa 90 minuti dopo; Saturno , facilmente identificabile per il suo bagliore giallastro, si troverà alto nel cielo meridionale al momento in cui sorgerà la Luna, e rimarrà visibile fino a tarda notte, quando tramonterà a ovest ben oltre la mezzanotte;

, facilmente identificabile per il suo bagliore giallastro, si troverà alto nel cielo meridionale al momento in cui sorgerà la Luna, e rimarrà visibile fino a tarda notte, quando tramonterà a ovest ben oltre la mezzanotte; Giove , invece, sorgerà ad Est circa 2 ore dopo la Luna, rimanendo visibile per tutta la notte fino a poco dopo l’alba di sabato 16 novembre;

, invece, sorgerà ad Est circa 2 ore dopo la Luna, rimanendo visibile per tutta la notte fino a poco dopo l’alba di sabato 16 novembre; Marte, infine, sarà l’ultimo pianeta ad unirsi alla festa celeste, facendo la sua comparsa poco prima di mezzanotte.

Un invito a guardare il cielo

Quella di venerdì 15 novembre sarà una notte speciale per chiunque voglia vivere un’esperienza a diretto contatto con l’universo. In un’unica serata sarà possibile ammirare la bellezza di una Superluna, l’ammasso delle Pleiadi e una rara parata di pianeti che attraverseranno il cielo. Un’occasione unica per ricordarsi della vastità e della meraviglia del cosmo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.