Svezia e Finlandia preparano i cittadini alla guerra: nuove linee guida

In un contesto di crescente incertezza geopolitica, la Svezia e la Finlandia hanno rinnovato le proprie linee guida per i cittadini, offrendo indicazioni su come affrontare i potenziali effetti di una guerra, comprese le interruzioni delle comunicazioni, dell’energia e gli eventi climatici estremi. Le due nazioni nordiche, che hanno aderito alla NATO negli ultimi due anni dopo l’invasione russa dell’Ucraina, stanno intensificando le misure di difesa in risposta all’evoluzione del conflitto.

I volantini distribuiti a milioni di famiglie in Svezia e Finlandia forniscono raccomandazioni pratiche per la preparazione alle emergenze, con focus specifico sulla creazione di scorte di beni essenziali. Tra le indicazioni più rilevanti, si consiglia di accumulare acqua in bottiglia, prodotti sanitari, pannolini, farmaci e alimenti per l’infanzia. Gli opuscoli, inoltre, suggeriscono ai cittadini di prendere in considerazione la coltivazione di alimenti commestibili nelle proprie case, nel caso di interruzioni nelle forniture alimentari.

In Svezia, il governo distribuirà l’opuscolo “Om krisen eller kriget kommer” (Se arriva la crisi o la guerra) a tutte le famiglie, pari a circa cinque milioni di unità, per un periodo di due settimane a partire dal 18 novembre, come indicato dall’Agenzia svedese per le contingenze civili (MSB). Questa guida è la quinta versione dell’opuscolo, che viene pubblicato periodicamente dalla Seconda Guerra Mondiale. La nuova edizione, infatti, porrà “maggiore enfasi sulla preparazione alla guerra“, come confermato da una dichiarazione ufficiale rilasciata dal MSB. La versione digitale dell’opuscolo, lanciata lo scorso ottobre, ha già raccolto circa 55.000 download, come riportato dall’agenzia.

“Lo stato del mondo è peggiorato drasticamente negli ultimi anni. La guerra è in corso nelle nostre vicinanze. Gli eventi meteorologici estremi stanno diventando sempre più comuni. Le minacce terroristiche, gli attacchi informatici e le campagne di disinformazione vengono utilizzate per minarci e influenzarci“, si legge in una dichiarazione pubblicata sul sito web del MSB.

La guida rinnovata fornisce, inoltre, nuove indicazioni pratiche che spaziano dalla gestione delle emergenze sanitarie, come fermare l’emorragia, a come affrontare l’ansia e prepararsi in caso di evacuazioni. Tra i consigli, vi è anche un capitolo su come spiegare ai bambini la crisi e la guerra, e su come supportare i membri vulnerabili della società.

“Per resistere a queste minacce, dobbiamo rimanere uniti e assumerci la responsabilità per il nostro Paese. Se veniamo attaccati, tutti devono contribuire a difendere l’indipendenza della Svezia e la nostra democrazia. Costruiamo la resilienza ogni giorno, insieme“, afferma il MSB, ribadendo l’importanza della coesione e della preparazione collettiva.

Allo stesso modo, il Ministero dell’Interno finlandese ha pubblicato nuove linee guida, che trattano temi analoghi, come la preparazione a lunghe interruzioni di corrente, la gestione di crisi idriche, telecomunicazioni interrotte e la protezione dalle calamità naturali, continuando a rinforzare le misure precauzionali in un periodo di crescente incertezza.

In precedenza, anche altri membri della NATO come Norvegia e Danimarca hanno rilasciato le proprie linee guida di sopravvivenza, alimentando un trend crescente di preparazione tra le nazioni europee, che si stanno organizzando per affrontare crisi sempre più complesse e imprevedibili.

