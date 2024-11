Tajani alla riunione dei medici con l’Africa Cuamm: salute ed energia per il futuro 

MeteoWeb

Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha partecipato oggi alla riunione annuale dei Medici con l’Africa Cuamm presso il Centro Congressi Lingotto di Torino. Lo rende noto la Farnesina in un comunicato. Il tema dell’incontro è stato “La Salute al Centro”, ed è stata occasione per affrontare temi quali la tutela della salute nel continente africano, i giovani e la formazione. “Penso ai tanti volontari impegnati in Africa come veri ambasciatori del saper fare italiano della solidarietà”, ha affermato il ministro nel corso del suo intervento. “L’azione della Farnesina, dall’istruzione alla formazione attraverso le nostre scuole all’estero fino ai progetti della Cooperazione allo Sviluppo rappresenta una direttrice fondamentale per favorire la crescita e creare occupazione, anche coinvolgendo il nostro settore privato”, ha proseguito Tajani.

“Il governo ha promosso un nuovo approccio verso il continente, fondando su partenariati paritari in settori chiave come la sanità, la formazione professionale, l’energia , la sicurezza alimentare e l’agricoltura”, ha commentato il ministro. “La voce e l’esempio della società civile, del terzo settore, del volontariato, dello stesso mondo missionario, sono una componente fondamentale di questo impegno”, ha proseguito Tajani. Proprio al ruolo dei missionari è stato dedicato un evento durante la riunione dei ministri dello Sviluppo del G7 a Pescara di ottobre. “Una riunione alla quale ho invitato molti Paesi africani proprio per sottolineare l’importanza di guardare all’Africa attraverso le lenti africane. Una riunione che ho avuto il grande privilegio di aprire con un messaggio del Santo Padre Papa Francesco, le cui parole profonde sono state fonte di insegnamento e riflessione per tutte le delegazioni”, ha concluso il ministro.

