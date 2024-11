Tajani svela le intenzioni dell’Italia: “scelto un nucleare pulito, non è inquinante”

MeteoWeb

“Tema energetico per noi europei è fondamentale”, “il nucleare non è inquinante”, “siamo tutti impegnati nella lotta al cambiamento climatico, ma dobbiamo farlo in modo intelligente e pragmatico”, ha detto oggi il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il suo intervento all’evento inaugurale del Gruppo Mondiale per l’ Energia da Fusione, in corso alla Farnesina. “La scelta del nucleare va in questa direzione”, ha aggiunto. “Abbiamo fatto la scelta, come governo, di un nucleare pulito, un nucleare sicuro”.

L’Italia deve rendersi più indipendente sul fronte dell’energia e per farlo deve inserire il nucleare nel mix energetico. Lo ha ribadito il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenendo al Forum nazionale delle telecomunicazioni. “Un tema che ovviamente mi preoccupa e ci sta preoccupando come industria italiana è sicuramente il tema dell’energia. Oggi noi stiamo pagando rispetto agli altri paesi europei l’energia il 40% in più e sappiamo anche che il consumo dell’energia crescerà e quindi per questo con forza stiamo chiedendo di poter potenziare il mix energetico che oggi abbiamo del nostro paese, perché abbiamo la necessità di incrementare l’indipendenza energetica”, ha affermato Orsini.

Tuttavia, ha aggiunto, “oltre a questo il mix energetico che va verso le fonti rinnovabili dobbiamo potenziarlo con fonti che siano continuare come le nuove centrali nucleari realizzate con i microreattori di quarta generazione”.

