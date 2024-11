Tanti incendi e poca acqua: New York nella morsa della siccità

MeteoWeb

New York e il Nord/Est degli Stati Uniti stanno affrontando un periodo di siccità eccezionale, che ha aggravato una serie di incendi di intensità inusuale per questa regione. La scarsità d’acqua e le temperature elevate, attribuite al cambiamento climatico, stanno mettendo a dura prova le riserve idriche della città. Secondo Brian Fuchs, climatologo del National Drought Study Center, questa combinazione di siccità e calore può contribuire a episodi estremi, non tipici del Nord/Est americano.

La mancanza di piogge significative da settembre ha ridotto al 62% la capacità dei bacini idrici che riforniscono New York, ben al di sotto del normale 79,2%. Il governatore del New Jersey, Phil Murphy, ha sottolineato come la siccità rappresenti un impatto tangibile del cambiamento climatico.

Le autorità locali hanno invitato gli 8,5 milioni di abitanti della metropoli a ridurre il consumo d’acqua e hanno limitato le attività che potrebbero accendere nuovi incendi, come i barbecue nei parchi. Mercoledì i vigili del fuoco di New York hanno dovuto fronteggiare un incendio nel parco di Inwood Hill, mentre altri roghi sono divampati a Prospect Park, Brooklyn. Le previsioni suggeriscono che l’inverno potrebbe essere altrettanto siccitoso, aumentando le preoccupazioni per i mesi futuri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.