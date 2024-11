Le tecniche più innovative per la ricostruzione dei tessuti molli: l’ortoplastica

MeteoWeb

Un approfondimento delle tecniche più innovative per la ricostruzione dei tessuti molli in patologie ortopediche complesse, in un’ottica di collaborazione fra Chirurghi Ortopedici e Chirurghi Plastici. Sono le tematiche di grande interesse di cui si è discusso nell’Evento “Incontro di Ortoplastica – Come Avvicinarsi all’Ortoplastica (Arto Inferiore)”, che si è tenuto Martedì 19 Novembre 2024, presso l’Aula Magna dell’ASST Gaetano Pini-CTO, a cui ha preso parte una prestigiosa faculty di relatori, chirurghi ortopedici, chirurghi plastici e altri operatori sanitari, fra cui molti professionisti dell’ASST Gaetano Pini-CTO. Chirurgia Ortoplastica è il nome dato alla collaborazione tra Chirurgia Ortopedica e Chirurgia Plastica. “Il Corso di oggi ha la finalità di fornire tutti gli elementi per riconoscere e trattare correttamente le lesioni dei tessuti molli in patologie ortopediche complesse, tracciando le linee guida per uno scambio di conoscenze fra Chirurghi ortopedici e plastici, volto a una collaborazione attiva nel trattamento di questo tipo di interventi”, ha spiegato in apertura dell’Evento il Dott. Pierluigi Tos, Direttore UOC Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva dell’ASST Gaetano Pini-CTO e Presidente del Corso, insieme al Dott. Guido Antonini, Direttore f.f. della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia ASST Santi Paolo e Carlo.

L’Evento, che è stato organizzato con il patrocinio di S.L.O.T.O. (Sodalizio Lombardo Ortopedici Traumatologici Ospedalieri), rivolto soprattutto a medici ortopedici, rientra nelle celebrazioni del 150° dell’ASST Gaetano Pini-CTO, come ha ricordato il Dott. Cesare Candela, Direttore Socio Sanitario AST Gaetano Pini-CTO. “Ringrazio il dott. Tos e il dott. Antonini per aver organizzato questo importante Evento, che testimonia l’impegno di questa ASST, nel solco della tradizione del Pini, di promuovere e sviluppare percorsi di formazione di altissimo livello scientifico, rivolti soprattutto ai colleghi più giovani ma non solo, in un contesto multidisciplinare di cura e presa in carico dei pazienti sempre più aperto alla rete del territorio regionale”.

“La Giornata di oggi offre linee guida importanti, l’Ortoplastica amplia la professionalità dell’ortopedico, sempre più indirizzata verso dei percorsi di iperspecializzazione certificati da titoli professionalizzanti, che saranno uno dei topic principali dei prossimi due anni di SIOT”, ha dichiarato il Prof. Pietro S. Randelli Direttore Prima Clinica Ortopedica ASST Gaetano Pini-CTO (Presidio Pini e Presidio CTO), e nuovo Presidente della SIOT, Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia.

“E’ per me un onore aprire un Evento dedicato a un tema che avrà grande sviluppo futuro, perché un sempre maggiore interscambio fra chirurghi ricostruttivi e ortopedici è auspicabile e necessario”, ha dichiarato il Dott. Antonio Memeo, Direttore UOC Ortopedia e Traumatologia Pediatrica, neo Direttore Dipartimento di Ortopedia Traumatologia e Chirurgie Specialistiche ASST Gaetano Pini-CTO.

Gli altri interventi

Nell’arco della Giornata si sono susseguiti gli interventi dei relatori: i Concetti Base di Ortoplastica sono stati approfonditi nel corso della prima sessione, con un’interessante relazione del dott. Tos dedicata ai “Lembi liberi per l’arto inferiore”. Il programma ha poi affrontato alcuni Casi da Pronto Soccorso (suddivisi in semplici e complessi). Infine, nell’ultima sessione del Corso sono state analizzate le principali Novità nella Diagnostica e Trattamento.

“La Chirurgia Ortopedica è cambiata moltissimo negli ultimi decenni con un’esplosione di super specialità e l’Ortoplastica è senz’altro destinata ad riscuotere grande interesse in futuro”, ha dichiarato il Prof. Primo Andrea Daolio, ex Direttore UOC Ortopedia Oncologica ASST Gaetano Pini-CTO. “In Ortopedia c’è sempre più bisogno di expertises diverse e solo dalla collaborazione fra diverse figure possiamo adeguare la nostra cura a problemi che sono sempre più complessi”, ha dichiarato il Dott. Antonini.

“Il tema di oggi ha un grande fascino perché l’esperienza e la colleganza, cioè la disponibilità fra colleghi, sono uno dei capisaldi della nostra professione”, ha dichiarato la Prof.ssa Erika Maria Viola, Presidente SLOTO 2024-2025.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.