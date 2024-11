Meteo, le temperature massime di oggi: +9°C a Rovigo

MeteoWeb

Un’ondata di aria gelida di matrice artica investirà l’Italia, portando venti impetuosi, precipitazioni diffuse e nevicate fino a quote collinari, ridipingendo il paesaggio con i colori dell’inverno. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, martedì 19 novembre, in alcune località italiane.

+22°C a Foggia, Lecce, Messina, Palermo

a Foggia, Lecce, Messina, Palermo +20°C a Cosenza, Gibellina, Macerata, Terlizzi, Noto, Latina

a Cosenza, Gibellina, Macerata, Terlizzi, Noto, Latina +19°C a Lucera, Alatri, Foligno, Appignano, Genova

a Lucera, Alatri, Foligno, Appignano, Genova +18°C a Moneglia, Osimo, Pomezia, Pontelatone, Peschici, Trenta

a Moneglia, Osimo, Pomezia, Pontelatone, Peschici, Trenta +17°C a Noci, Colletorto, Poggio Moiano, La Spezia, Pesaro

a Noci, Colletorto, Poggio Moiano, La Spezia, Pesaro +16°C a Gabicce Mare, Valfabbrica, Cusano Mutri, Martina Franca

a Gabicce Mare, Valfabbrica, Cusano Mutri, Martina Franca +15°C a Peccioli, Fermo, Ancona, Pietrastornina, Morano Calabro

a Peccioli, Fermo, Ancona, Pietrastornina, Morano Calabro +14°C a Trieste, Arquata del Tronto, Teora, Alberobello, Bagno a Ripoli

a Trieste, Arquata del Tronto, Teora, Alberobello, Bagno a Ripoli +13°C a Ornavasso, Bagno di Romagna, Rieti

a Ornavasso, Bagno di Romagna, Rieti +12°C a Soriano nel Cimino, Pieve Santo Stefano, Annone Veneto

a Soriano nel Cimino, Pieve Santo Stefano, Annone Veneto +11°C a Monte Cavallo, Chioggia, Velo d’Astico

a Monte Cavallo, Chioggia, Velo d’Astico +10°C a Sassello, Castel San Pietro Terme, Santa Sofia

a Sassello, Castel San Pietro Terme, Santa Sofia +9°C a Rovigo, Soragna, Bolognola

a Rovigo, Soragna, Bolognola +8°C a Cerano, San Tomaso Agordino

a Cerano, San Tomaso Agordino +7°C a Rodello

