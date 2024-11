Meteo, le temperature massime di oggi: +16°C a Verona

MeteoWeb

Primo assaggio d’inverno in Italia, con freddo, vento forte e neve a bassa quota in arrivo; intanto oggi è stato il forte vento a farla da padrone, provocando danni e disagi da nord a sud. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 20 novembre, in alcune località italiane.

+24°C a Messina

a Messina +22°C a Fermo

a Fermo +21°C a Catanzaro, Taranto, Vico del Gargano, Portoferraio, Trabia, Sabaudia

a Catanzaro, Taranto, Vico del Gargano, Portoferraio, Trabia, Sabaudia +20°C a Agira, Scerni, Camogli, Orbetello

a Agira, Scerni, Camogli, Orbetello +19°C a Pisticci, Ururi, Acquasanta Terme, Levanto, Pomarance, Nusco, Rutigliano, Cosenza

a Pisticci, Ururi, Acquasanta Terme, Levanto, Pomarance, Nusco, Rutigliano, Cosenza +18°C a Terni, Castel di Lucio, Acquaviva delle Fonti, Castrolibero, Monteroni d’Arbia

a Terni, Castel di Lucio, Acquaviva delle Fonti, Castrolibero, Monteroni d’Arbia +17°C a Verona, Lipari, Putignano, Campobasso, Fabriano

a Verona, Lipari, Putignano, Campobasso, Fabriano +16°C a Trieste, Chiusi, Campoli del Monte Taburno, Gradoli

a Trieste, Chiusi, Campoli del Monte Taburno, Gradoli +15°C a Rieti, Postiglione, Avigliano Umbro

a Rieti, Postiglione, Avigliano Umbro +14°C a Storo, Bagni di Lucca, Vignale Monferrato, Campochiaro

a Storo, Bagni di Lucca, Vignale Monferrato, Campochiaro +13°C a Montemonaco, San Marino, Pocenia

a Montemonaco, San Marino, Pocenia +12°C a Varisella, Monghidoro

a Varisella, Monghidoro +11°C a Venezia, Chies d’Alpago, Collagna

a Venezia, Chies d’Alpago, Collagna +10°C a Chiomonte, Giovo, Caldaro sulla Strada del Vino

a Chiomonte, Giovo, Caldaro sulla Strada del Vino +9°C a Varallo, Malborghetto Valbruna

a Varallo, Malborghetto Valbruna +8°C a Santo Stefano d’Aveto, Tambre

