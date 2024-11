Meteo, le temperature massime di oggi: +15°C a Genova

MeteoWeb

Una nuova perturbazione di origine atlantica porterà condizioni instabili prima sulle regioni del Nord tra oggi e domani, per poi raggiungere il Centro e il Sud tra mercoledì e giovedì. Di seguito, le temperature massime registrate oggi, lunedì 25 novembre, in alcune località italiane.

+20°C a Palermo, Villaputzu

a Palermo, Villaputzu +19°C a Cecina, Amandola, Vallo della Lucania

a Cecina, Amandola, Vallo della Lucania +18°C a Salerno, Ascoli Piceno, Montecalvo in Foglia

a Salerno, Ascoli Piceno, Montecalvo in Foglia +17°C a Cosenza, Rende, Taverna

a Cosenza, Rende, Taverna +16°C a Pisa, Grottazzolina, Marina di Altidona

a Pisa, Grottazzolina, Marina di Altidona +15°C a Porto Sant’Elpidio, Lido di Fermo, Genova

a Porto Sant’Elpidio, Lido di Fermo, Genova +14°C a Sestri Levante, Marina di Massa, Altopascio, Fucecchio, La Spezia

a Sestri Levante, Marina di Massa, Altopascio, Fucecchio, La Spezia +13°C a Castelnuovo Magra, Lucca, Marino, Grottaferrata, Benevento, Grottaminarda

a Castelnuovo Magra, Lucca, Marino, Grottaferrata, Benevento, Grottaminarda +12°C a Carrara, Monte Malbe, Apice

a Carrara, Monte Malbe, Apice +11°C a Varese Ligure, Colletta di Castelbianco, Montecatini Terme, Perugia, Ponte San Giovanni, Valfabbrica, Torre Angela, Cervaro, Montesarchio

a Varese Ligure, Colletta di Castelbianco, Montecatini Terme, Perugia, Ponte San Giovanni, Valfabbrica, Torre Angela, Cervaro, Montesarchio +10°C a Bastia Umbra, Roma

a Bastia Umbra, Roma +9°C a Lecco, Cantù, Bergamo, Cassino, Piedimonte San Germano, Esperia

a Lecco, Cantù, Bergamo, Cassino, Piedimonte San Germano, Esperia +8°C a Como, Parco della Valle del Lambro, Massa, Montecorvo

a Como, Parco della Valle del Lambro, Massa, Montecorvo +3°C a Borgo Valsugana, Tonadico, Villa Rendena

a Borgo Valsugana, Tonadico, Villa Rendena +2°C a Valle di Casies, Sarentino

a Valle di Casies, Sarentino 0°C a Brentonico

