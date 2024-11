Tempesta Caetano, in Francia ancora 47mila case senza corrente

MeteoWeb

A seguito del passaggio della Tempesta Caetano sulla Francia, circa 47mila abitazioni sono ancora prive di elettricità, principalmente in Normandia e nei Paesi della Loira (ovest). Secondo quanto dichiarato da Enedis, la società che gestisce la distribuzione, questa mattina ci sono ancora 47mila clienti senza elettricità, ma oltre l’80% degli utenti privati è stato riattivato. Nella notte tra giovedì e venerdì, il numero di case senza energia aveva raggiunto 270mila, ma venerdì sera era sceso a 75mila.

Le regioni maggiormente colpite dai blackout sono la Normandia (19mila utenze) e i Paesi della Loira (14mila). Enedis ha mobilitato 2.200 tecnici per effettuare le riparazioni, una volta garantite le condizioni di sicurezza per gli spostamenti. La Tempesta Caetano ha portato la prima abbondante nevicata della stagione e venti che hanno raggiunto i 130 km/h, provocando anche disagi sulle vie di comunicazione e perturbazioni al traffico ferroviario e aereo. Tra i disagi più gravi, quello subito dai passeggeri di un volo EasyJet, partito dall’aeroporto di Basilea-Mulhouse per Tolosa, che ha subito un ritardo di 18 ore, con i viaggiatori costretti a restare a bordo per diverse ore.

