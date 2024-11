Assaggio d’inverno con la Tempesta Caetano: paesaggi fiabeschi tra Piemonte e Valle d’Aosta, raffiche record in Toscana

MeteoWeb

La Tempesta Caetano ha inaugurato un’anticipazione di inverno, portando maltempo, venti forti e neve in diverse regioni d’Italia. Raffiche di vento che hanno superato i 100 km/h hanno caratterizzato la perturbazione, con picchi di 150 km/h sui rilievi toscani, come riferito nella notte dal presidente della Regione Eugenio Giani.

Torino ha registrato la prima nevicata con accumulo più precoce dal 2008, imbiancando la città con un leggero manto. La perturbazione di ieri ha portato un deciso calo delle temperature sia in quota che in pianura. Alla Capanna Margherita, il rifugio a 4554 metri di quota in vetta al Monte Rosa nel territorio del comune di Alagna Valsesia, alle 3 della scorsa notte si sono toccati i -29,2°C.

Aosta è stata coperta da oltre 30 cm di neve, regalando uno scenario tipicamente invernale.

In Toscana vento continua a flagellare diverse località: 90 km/h registrati a Pistoia e Marina di Pisa. Per quanto riguarda i fiumi, non si segnalano criticità sull’Arno, mentre sull’Ombrone è stato attivato il sistema di casse d’espansione. Il Bisenzio, invece, resta sotto la soglia di allerta. La situazione è sotto monitoraggio costante.

