Tempesta Conall sui Paesi Bassi: venti a 130km/h, decine di voli cancellati

L’ufficio meteorologico KNMI ha innalzato l’allerta meteo per la tempesta Conall ad arancione per il nord dei Paesi Bassi, affermando che sono possibili venti fino a 130km/h nelle aree costiere settentrionali questa sera. È probabile che la tempesta abbatta alberi e causi danni agli edifici, in particolare ai tetti, ha affermato l’agenzia. Il peggio della tempesta sarà avvertito sulla costa dell’Olanda Settentrionale e della Frisia, così come sulle isole del Mare dei Wadden, ma forti venti tra 80 e 110km/h causeranno problemi anche a Flevoland, Overijssel, Drenthe e Groningen. La tempesta si sposterà in Germania durante la notte.

Decine di voli sono stati cancellati. La compagnia aerea KLM ha cancellato 72 voli a causa dell’imminente maltempo. Una portavoce della compagnia ha dichiarato che si tratta di voli europei da e per l’aeroporto Schiphol di Amsterdam. L’organizzazione automobilistica ANWB, inoltre, ha avvisato gli automobilisti di aspettarsi lunghi ritardi e ingorghi nell’ora di punta serale.

