Tempesta Fengal: vittime e devastazione in Sri Lanka, adesso punta l’India

La tempesta tropicale Fengal ha colpito lo Sri Lanka, provocando 4 vittime e oltre 270mila sfollati, e ora si dirige verso l’India. Il maltempo ha portato piogge torrenziali e venti fino a 140 km/h, causando inondazioni nelle regioni orientali dell’isola. Sono stati trovati corpi senza vita di 4 bambini, e altri 2 sono ancora dispersi. Il Disaster Management Center ha riferito che l’aumento delle acque ha costretto circa 276mila persone ad abbandonare le loro case allagate e a rifugiarsi in edifici pubblici. L’esercito è stato mobilitato per assistere le vittime. Il Dipartimento meteorologico dello Sri Lanka ha avvertito che sono previste piogge intense e raffiche di vento nelle province settentrionali e nord-occidentali.

Fengal sta proseguendo lentamente verso lo Stato indiano del Tamil Nadu, dove dovrebbe arrivare sabato. L’Indian Meteorological Department ha previsto che la tempesta potrebbe rafforzarsi in un ciclone con venti tra 100 e 140 km/h nel Golfo del Bengala. È stato consigliato ai pescatori di rimanere in porto, e la Marina indiana è stata messa in allerta per possibili operazioni di salvataggio.

I cicloni, simili agli uragani e tifoni, sono comuni nell’Oceano Indiano e le inondazioni mortali e le frane causate dalla pioggia sono frequenti, soprattutto durante la fase monsonica.

