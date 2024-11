Tempesta nel Mar Cinese Meridionale, forti venti e onde alte

MeteoWeb

Un’ampia area della costa meridionale della Cina ha sospeso i servizi di traghetto a causa di una nuova perturbazione che sta attraversando il Mar Cinese Meridionale, portando con sé venti forti e onde alte. Il fenomeno, in precedenza noto come Tifone Man-yi, ha già causato devastazione nelle Filippine, dove sono state registrate vittime e ulteriori danni in una nazione già messa in ginocchio da recenti tempeste consecutive.

Secondo l’Osservatorio di Hong Kong, il sistema si è ora indebolito in un’area di bassa pressione situata a Sud dell’isola di Hainan, con venti massimi sostenuti di circa 40 km/h. Nonostante il suo declassamento, l’evento meteorologico continua a rappresentare un rischio per la navigazione e le comunità costiere.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.