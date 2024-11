Tempesta di neve minaccia il Ringraziamento: attesi 20 cm a New York

MeteoWeb

Una perturbazione a carattere gelido di notevole intensità si appresta a investire il Nord-Est degli Stati Uniti, minacciando di sconvolgere i piani di viaggio di milioni di americani in occasione del ‘Thanksgiving‘. Il sistema perturbato, caratterizzato da neve, piogge abbondanti e venti impetuosi, si sta sviluppando proprio mentre l’Automobile Association of America (AAA) prevede un afflusso record di viaggiatori, con oltre 80 milioni di persone che si sposteranno per più di 80 km dalle proprie abitazioni.

La Transportation Security Administration (TSA) si sta preparando a gestire quello che potrebbe rivelarsi il periodo di viaggi più intenso mai registrato per la festività del Ringraziamento. Nel frattempo, il FOX Forecast Center segnala la formazione di una nuova area di bassa pressione nella regione dei Grandi Laghi, destinata a intensificarsi rapidamente entro la giornata odierna.

Le previsioni indicano che il cuore della tempesta si sposterà verso il Mid-Atlantic e il Nord-Est sul finire della settimana, portando con sé venti forti e aria fredda. Questo scenario favorirà precipitazioni nevose in diverse aree, tra cui i Grandi Laghi, la Valle dell’Ohio, il Nord del Mid-Atlantic e l’entroterra del Nord-Est.

Le stime delle nevicate sono state riviste al rialzo per il Nord dello Stato di New York e le zone montuose della Pennsylvania. I viaggiatori che intendono lasciare le aree metropolitane potrebbero trovarsi ad affrontare condizioni di guida critiche, specialmente lungo le Interstate 88 e 81.

Le autorità hanno emesso numerose allerte meteorologiche, tra cui Avvisi di Tempesta Invernale per alcune zone di West Virginia, Maryland e Pennsylvania. Un’Allerta di Tempesta Invernale è stata diramata per le aree più elevate del West Virginia, mentre Avvisi di Condizioni Meteorologiche Invernali coprono una vasta area che si estende dal Tennessee e Kentucky fino allo Stato di New York.

Le precipitazioni nevose più intense sono attese nelle zone montuose del West Virginia, dove in alcuni punti si potrebbero accumulare oltre 30 cm di neve. I modelli previsionali indicano inoltre nevicate significative in Pennsylvania e New York, con accumuli che potrebbero raggiungere i 12-20 cm in alcune località, e punte ancora più elevate in aree circoscritte.

Anche le previsioni relative alle precipitazioni piovose sono state aggiornate al rialzo. Il FOX Forecast Center prevede ora tra i 5 e i 7,5 cm di pioggia per alcune zone della Valle del fiume Hudson a New York, così come in parti del Connecticut e del Massachusetts nel New England.

Questa situazione meteorologica eccezionale si verifica in un momento cruciale per i viaggi legati al ‘Giorno del Ringraziamento’, mettendo alla prova la resilienza delle infrastrutture di trasporto e richiedendo particolare attenzione da parte dei viaggiatori. Le autorità consigliano di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteorologici e di pianificare gli spostamenti con la massima cautela, considerando possibili ritardi e cancellazioni sia nel traffico stradale che in quello aereo.

