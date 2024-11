Tempesta di radiazioni, blackout radio sulla Terra: “piovono” protoni da 7 giorni

MeteoWeb

Da 7 giorni consecutivi un’intensa pioggia di protoni energetici provenienti dal Sole sta investendo la Terra, causando una tempesta di radiazioni, ora di livello S1. Questo fenomeno, originato dall’azione congiunta di 3 brillamenti solari classe X a partire dal 24 ottobre, ha provocato un blackout radio a onde corte all’interno del Circolo Antartico. Le aree rosse nella mappa a corredo dell’articolo segnalano le zone in cui le trasmissioni radio a onde corte sono fortemente attenuate a causa della ionizzazione atmosferica.

Perché il fenomeno si concentra a Sud? È primavera nell’emisfero australe e il Polo Sud è orientato verso il Sole, intercettando una maggiore quantità di protoni solari, spiega il sito specializzato SpaceWeather.com. Quasi tutta l’Antartide è quindi soggetta a condizioni di blackout, con possibili difficoltà per le comunicazioni radio tra le basi di ricerca e per i navigatori in zona.

Che cos’è una tempesta di radiazioni solari?

Le tempeste di radiazioni solari sono eventi durante i quali un’intensa quantità di particelle ad alta energia, come protoni ed elettroni, viene scagliata dal Sole verso la Terra. Queste particelle si muovono a velocità estremamente elevate e, quando colpiscono il nostro pianeta, possono interagire con l’atmosfera e la magnetosfera terrestre, causando effetti significativi sulla tecnologia e sulla comunicazione. Le tempeste di radiazioni sono classificate su una scala che va da S1 a S5, in cui S1 rappresenta una tempesta leggera e S5 una tempesta estrema, con potenziali rischi per la salute degli astronauti e danni ai satelliti.

Cos’è un brillamento solare?

Un brillamento solare è un’esplosione di energia improvvisa sulla superficie del Sole, causata dal rilascio di energia accumulata nei campi magnetici attorno alle macchie solari. Questo evento può rilasciare una quantità enorme di energia sotto forma di raggi X e radiazioni ultraviolette, nonché particelle ad alta energia. I brillamenti sono classificati in base alla loro intensità nelle classi A, B, C, M e X, dove X rappresenta i brillamenti più potenti. I recenti brillamenti di classe X sono stati la causa principale dell’attuale tempesta di radiazioni che sta interessando la Terra.

Cos’è un blackout radio a onde corte?

Un blackout radio a onde corte si verifica quando un eccesso di radiazioni solari ionizza la parte più alta dell’atmosfera terrestre, la ionosfera, causando l’assorbimento delle onde radio. Questo fenomeno impedisce alle onde corte di propagarsi come di consueto, interrompendo le comunicazioni radio in ampie zone. I blackout radio possono variare in durata e intensità a seconda della potenza del brillamento solare e dell’orientamento della Terra rispetto al Sole. In questo caso, poiché è primavera nell’emisfero sud, il Polo Sud è maggiormente esposto alle radiazioni e quasi tutta l’Antartide sta sperimentando un blackout.

